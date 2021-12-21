Спасти имущество от пожаров можно с помощью страховки. Но русскому менталитету нужен жареный петух

В России страхование от пожаров предложили сделать обязательным. Специалисты сходятся во мнении о том, что это хорошая и удобная мера, но для идеального мира. Россияне к ней якобы еще не готовы. Тем временем похожая схема действовала еще в Российской империи, да и за рубежом она работает давно и успешно.

Обязательное страхование от пожаров

Страхование от пожаров в России предложили сделать обязательным. За это выступил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, сославшись на зарубежный опыт. Правда, он считает, что российскому обществу предстоит еще созреть для этого.

«Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка — это главный стимулятор решения вопросов, в том числе и безопасности», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Чуприяна, отчисления в страховой фонд будут ниже в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии.

«И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого. Логично? Абсолютно логично», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы МЧС.

Русский менталитет скажет нет страхованию

Страховка — это, наверное, единственный способ защитить свое жилье от различного рода чрезвычайных ситуаций. Об этом «360» сказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

«Другое дело — у россиян такой менталитет, что, пока жареный петух не клюнет, никто не почешется. Именно поэтому последние годы у нас пытались стимулировать собственников жилья разными способами эти страховки осуществлять, и не только от пожаров. <...> Бывают и протечки, подтопления и так далее. Несколько лет назад правительство даже пыталось реализовать программу долевого софинансирования страховок. Часть должен был выплачивать регион, часть — сами люди», — пояснила Разворотнева.

Она напомнила, что в некоторых регионах это даже реализовали. Например, в Москве. Но на федеральном уровне это решение не приняли. Вопрос упирается в мотивацию людей страховать.

Обязать невозможно. Это будут возмущения, дополнительные налоги и так далее. <…> Налог будет зависеть от недвижимости, которой владеют. Здесь есть расчет страховых компаний, перечень случаев, размер компенсаций и так далее. В Москве у нас приходили платежки со страховкой — меньше 100 рублей Светлана Разворотнева.

Разворотнева отметила, что это была необязательная страховка и Москва дофинансировала договоры. Проблема в том, что многие их не видели и не понимали, на что рассчитывать при страховом случае.

Страхование — хорошая мера идеального мира

В идеальном мире страхование — это хорошая мера, которая может помочь собственникам. Но для этого нужно поработать над механизмами, которые сейчас не столь удобны и понятны. Об этом «360» рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

«Идея хорошая, но с ней надо еще поработать. <...> Уверен, что любой человек, которого настигает такое ЧП, жалеет, что в свое время не застраховался», — отметил Пахомов.

Он также подчеркнул, что ментально россияне к обязательному страхованию не готовы.

При этом стоит отметить, что подобная система действовала еще в Российской империи — с 1864 года. Тогда начали создавать систему обязательного взаимного земского страхования от огня.

Речь шла о строениях, расположенных в черте крестьянской усадебной оседлости. К концу XIX — началу XX века эта схема успешно работала. Появилось не только обязательное, но и добровольное страхование от огня строений в сельской местности, а также на городских окраинах. С организационной точки зрения эта система представляла собой публично-правовое страхование.

Опыт защиты от пожаров других стран

В США же, например, нет отдельного вида страхования от пожаров. Огневое включает в себя страхование имущества от различных опасностей, то есть рисков, в том числе и от пожаров.

Обязательное коммерческое страхование рисков природных катастроф есть в Великобритании. Во Франции государство выступает перестраховщиком в такой ситуации. Схожая система есть и в Испании. Об этом кандидат наук Екатерина Токарева рассказала в своей работе «Мировой опыт страхования рисков природных катастроф».

В Германии же 16 из 18 федеральных земель страны ввели обязательную установку в жилых домах дымовой сигнализации.