Как спасти свой дачный участок при ливне: инструкция

Это лето выдалось в московском регионе дождливым, и частные дома и дачи часто оказываются под угрозой подтопления. Особенно суровое произошло в Рузе, где после двухдневных ливней и урагана прорвало дамбу. Такая ситуация, конечно, экстренная, но и меньшие подтопы очень неприятны, когда живешь в своем доме. К этому можно и нужно подготовиться — причем лучше заранее.

Всю неделю в московском регионе обещают дожди, местами даже сильные. Под особой угрозой садовые товарищества, которых на территории Московской области огромное количество. Главное для дачника — защитить свой участок, и вот инструкция, что и как делать.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко в беседе с «360» напомнил, что в каждом СНТ есть правление и устав, на основании которого оно действует. В собственности СНТ находятся их коммунальные объекты: водозаборный узел (ВЗУ), канализационная насосная станция (КНС), дороги, дренажные системы. За обслуживание этих систем и объектов дачники платят в управу.

По словам Пархоменко, все СНТ на территории Рузского городского округа находятся вне деревень, то есть муниципалитет по закону не может тратить деньги на содержание этих территорий. Это значит, что жители СНТ сами должны подготовиться к возможным потопам и решать проблемы могут только с управой.

Мы можем только своевременно посредством СМИ оповещать СНТ о неблагоприятных погодных условиях, чтобы садоводческие товарищества могли подготовиться к ним. Но если существует угроза жизни людей при подтоплениях, пожарах или других ЧС, то администрация своевременно эвакуирует людей из опасных мест Николай Пархоменко.

Источник фото: РИА «Новости» / Михаил Воскресенский

Как защитить свой дом

Председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов по просьбе «360» дал практические советы о том, как организовать работы в СНТ и, в частности, на своем участке, чтобы пережить ливни с наименьшими последствиями.

Существуют специалисты, которые могут прийти на участок и указать на все геологические и гидрологические проблемы территории, но процедура не бесплатная. Справиться своими силами тоже реально. Чтобы не ходить после дождя по затопленному участку, следует серьезно заняться восстановлением канав.

Особое внимание нужно обратить на уровень грунтовых вод на участке. Сделать это можно самостоятельно. Нужно выкопать что-то типа колодца или скважины не меньше чем на три метра в землю. Если увидите, что вода стоит через полметра от уровня земли, то это уже большая проблема.

Можно попытаться понизить [уровень грунтовых вод], только большинство дачников делает это неправильно. Они, чтобы уйти от грунтовых вод, начинают засыпать сверху землю. Если нет реки подземной, там достаточно периодически откачивать, понижать грунтовые воды Андрей Туманов.

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Куденко

Если вдруг в углу на участке дачника есть понижение уровня земли и там ничего не растет, можно вырыть земляной пруд, чтобы он собирал излишки воды. И она будет гораздо лучше для полива растений, чем трубная.

Уровень грунтовых вод смогут понизить карликовые растения. Из-за корневой системы, которая не уходит вглубь земли, растения забирают лишнюю воду у поверхности.

Избавляться от грунтовых вод нужно в любом случае не только потому, что они помогают дождю топить ваш участок. Еще одна проблема — если воды стоят высоко, то хороший сад вырастить не получится.

Крышу дома на участке тоже стоит проверить. Наряду с этим часто проблемы могут быть с фундаментом. Чтобы их исключить, можно сделать атмостки — тогда под бетон не будет затекать вода. Также можно сделать глиняный затвор — и тогда вода точно не проникнет под дом.

Председатель СНТ АСТР Пушкинского городского округа Мария Козеева советует, помимо канав, поставить бочки под стоки, чтобы вода не разливалась по участку.

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Что должно быть в СНТ

По словам Туманова, в любом товариществе должен быть пожарный пруд. Он нужен не только для тушения огня, но и потому, что берет на себя основной удар ливня. Если их несколько — вообще хорошо.

Вдоль дорог обязательно должны быть канавы. Они выполняют не только водоотводящую функцию, но и не позволяют дорогам становиться нагромождением грязи. То есть канава собирает влагу с дороги.

Мария Козеева согласилась с коллегой, отметив, что ливневки не просто должны быть в СНТ — следует каждый год проверять, находятся ли они в рабочем состоянии.

По словам Козеевой, в обязанности руководства СНТ входит ремонт дорог, подъездных путей, шлагбаумов, заборов, общих территорий. Иногда оно может решать проблемы людей с соседями.

Надо оперативно принимать меры, чтобы выкачивать лишнюю воду, чтобы она не наносила вред как общей территории, за которую председатели правления отвечают, так и частным владениям. Если видно, что вода скапливается в одном месте, то [надо] вызывать машины и откачивать воду своевременно Мария Козеева.

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Козеева отметила, что СНТ не должно возмещать ущерб, если у дачника случилось какое-то ЧП из-за дождя. В этом случае ответственность полностью ложится на человека. Самое простое, что он может сделать, — вырыть ливневку.

Туманов же сравнил СНТ с большой коммунальной квартирой, в которой все решается с помощью договоренностей. Главное — выстроить отношения с соседями и председателем.

Как защитить деревья при урагане

Важная проблема любого урагана — деревья, которые могут упасть. По мнению Туманова, высокие деревья вообще не должны находиться на участках или даже в московских дворах. Он добавил, что в мире перестали растить в жилых зонах подобные деревья, а выбор делается пользу карликовых и полукарликовых.

Если сажаете сад — либо сажать карлики, полукарлики, либо формировать так деревья, чтобы они превращались в полукустарники. Возьмем черешню — ее можно формировать в форме кустарника, просто центральному проводнику не даете расти Андрей Туманов.

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Скоро дождь, а вы готовы

Туманов дал пару советов людям, которые по тем или иным причинам не успели подготовить дачный участок к ливням. Допустим, МЧС выпустило предупреждение, что с завтрашнего дня пройдут дожди. Что можно быстро сделать? Обязательно вырыть канавы, в том числе между грядками. Направить их следует так, чтобы они сходились у самой нижней точки участка. Определить это место можно во время самого дождя, так как там всегда собирается вода.

Из всех мест, где застаивается вода, нужно вырыть канавки. Их следует периодически обновлять, потому что они забиваются грязью.