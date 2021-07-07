Поддельные сертификаты о вакцинации против COVID-19 в последнее время стали не только средством избежать прививки, но и нажиться на нежелании ее делать. Продают документы в том числе и врачи, уничтожая при этом ценные дозы препаратов.

За фейковые справки и сертификаты можно запросто сесть в тюрьму. Уголовное наказание грозит как покупателям, так и продавцам. Решившим приобрести поддельный документ, напомнили в МВД РФ, вменят нарушение санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 статья УК РФ). За их изготовление и подделку грозит наказание по статье 327 УК РФ.

В первом случае есть шанс отделаться штрафом или исправительными работами до одного года. Если же деяние по неосторожности повлекло смерть человека, речь пойдет о реальном и более серьезном сроке. Во втором случае нарушителей вполне могут посадить на два года.

Обман за 1,5 тысячи рублей

Жажда наживы и, вероятно, отсутствие совести оказываются иногда сильнее страха отправиться в тюрьму. Медики решаются на обман, не задумываясь о последствиях своих поступков.

Один из последних случаев: задержание старшего администратора одной из поликлиник Калининграда. Женщину заподозрили в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник фото: пресс-служба МВД РФ

Обратившимся к ней пациентам злоумышленница выдавала сертификаты о вакцинации против коронавируса, а неиспользованные препараты выливала в канализацию. За поддельный документ она требовала около 1,5-3,5 тысячи рублей. Нелегальными услугами, по данным полиции, воспользовались более 20 человек.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения. Полицейским предстоит дать правовую оценку и действиям тех, кто приобретал у сотрудницы поликлиники документы.

Всплывшая правда

В Саратовской области фельдшер за вознаграждение предоставлял фейковые сертификаты о вакцинации, сообщил сайт ГТРК «Саратов». Все выяснилось, когда в одну из саратовских больниц привезли больного с COVID-19 и документом о прививке. Выяснилось, что указанную в нем вакцину мужчина не принимал. Во время расследования препарат обнаружили в холодильнике испорченным. Губернатор региона Валерий Радаев заявил, что наказание для медработника должно быть суровым.

Первое уголовное дело о подделке сертификата о прививке против коронавируса возбудили вы Красноярском крае. Медсестра одной из поликлиник выписала документы двум жителям Красноярска — 32-летней женщине и 25-летнему мужчине, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Вакцину им никто не вводил.

В Ростове, писали СМИ, из-за расследования факта продажи поддельных сертификатов уволился главврач одной из больниц.

Во всех регионах правоохранители продолжают борьбу с торговлей поддельными сертификатами, справками о наличии антител и ПЦР-тестами. Только в Москве за последнюю неделю возбудили 14 уголовных дел, связанных с фальшивыми документами. С начала года их завели уже 49.

Продают липовые сертификаты и справки не только врачи, но и обычные мошенники. Причем просят за это разные суммы, в том числе и четырехзначные. Например, в Екатеринбурге подделку продавали за 15 тысяч рублей, писал сайт E1.RU. И те, и другие нарушают закон. Однако медикам должно быть прекрасно известно, как непросто произвести масштабную партию вакцины и насколько ценна каждая доза.