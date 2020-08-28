Спасет жизнь, или не успеет. Усилия врачей могут оказаться напрасными без жизненно важных лекарств — а они в дефиците
Итак, Независимое Медицинское Сообщество выступило с важным заявлением — оно должно привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения из аптек препарата фуросемид. В лекарстве нуждаются сотни тысяч пациентов ежедневно.
«Нынешняя проблема с раствором фуросемида — крайне опасная ситуация, и она может коснуться очень многих людей и для многих людей это может быть фатальным», — сообщили в открытом письме медики.
Они отмечают, что «это системная проблема, и она требует радикального изменения структуры оборота лекарств в России».
Сотни тысяч пациентов по всей стране ежедневно должны получать инъекции в стационарах и реанимациях. Фуросемид является мочегонным препаратом, который необходим при лечении сердечной недостаточности, отека легких и некоторых других опасных болезней. Более того, во многих случаях, экстренное введение пациенту фуросемида — это единственный способ спасти ему жизнь.
Врачи утверждают, что отсутствие фуросемида в инъекционной форме серьезно затруднит врачам проведение операций, лечение тяжелых больных, а также повысит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Препарат перестали производить на российских фармацевтических предприятиях. Медики потребовали от государства срочно организовать производство раствора фуросемида или его закупки за рубежом.
По словам исполнителя директора Ассоциации Независимых Аптек и кандидата фармацевтических наук Виктории Пресняковой, представители аптечных сетей утверждают, что дефицит лекарства есть, но он носит временный характер.
«На складах есть небольшие запасы. Есть завод, который его производит, но там действительно небольшие перебои в связи с перебоями поступления в Россию субстанции», — пояснила специалист.
По ее словам, так как препарат российского производства, его не перестанут выпускать. Отсутствие раствора в аптеках является «временными трудностями». Врачи упомянула, что у фуросемида есть аналоги есть, но они дороже.