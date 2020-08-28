Жизнь сотен тысяч россиян может оказаться в опасности, если в ближайшее время не устранить дефицит такого простого, но жизненно необходимого препарата как фуросемид. Об этом сообщило Независимое Медицинское Сообщество. Почему этот препарат так важен — в материале «360».

Итак, Независимое Медицинское Сообщество выступило с важным заявлением — оно должно привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения из аптек препарата фуросемид. В лекарстве нуждаются сотни тысяч пациентов ежедневно.

«Нынешняя проблема с раствором фуросемида — крайне опасная ситуация, и она может коснуться очень многих людей и для многих людей это может быть фатальным», — сообщили в открытом письме медики.

Они отмечают, что «это системная проблема, и она требует радикального изменения структуры оборота лекарств в России».

Источник фото: pixabay

Сотни тысяч пациентов по всей стране ежедневно должны получать инъекции в стационарах и реанимациях. Фуросемид является мочегонным препаратом, который необходим при лечении сердечной недостаточности, отека легких и некоторых других опасных болезней. Более того, во многих случаях, экстренное введение пациенту фуросемида — это единственный способ спасти ему жизнь.

Врачи утверждают, что отсутствие фуросемида в инъекционной форме серьезно затруднит врачам проведение операций, лечение тяжелых больных, а также повысит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Препарат перестали производить на российских фармацевтических предприятиях. Медики потребовали от государства срочно организовать производство раствора фуросемида или его закупки за рубежом.

По словам исполнителя директора Ассоциации Независимых Аптек и кандидата фармацевтических наук Виктории Пресняковой, представители аптечных сетей утверждают, что дефицит лекарства есть, но он носит временный характер.

Источник фото: РИА «Новости»

«На складах есть небольшие запасы. Есть завод, который его производит, но там действительно небольшие перебои в связи с перебоями поступления в Россию субстанции», — пояснила специалист.

По ее словам, так как препарат российского производства, его не перестанут выпускать. Отсутствие раствора в аптеках является «временными трудностями». Врачи упомянула, что у фуросемида есть аналоги есть, но они дороже.