Недостаток репертуара угрожает кинотеатрам РФ. Спасут ситуацию прокат старых фильмов и отечественные ленты

Из-за недостатка репертуара владельцы кинотеатров прогнозируют падение выручки и закрытие до половины кинозалов в России. Киносети могут показывать классику советского кинематографа и кассовые российские картины, но при этом рассчитывают на поддержку от государства. Через год репертуар наполнится новыми отснятыми отечественными фильмами.

Совет Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявил, что недостаток репертуара ведет к падению выручки более чем на 80%, а также к закрытию многих кинозалов страны. В организации заявили, что решение о помощи кинотеатрам надо принять в течение месяца. А иначе к концу лета отрасль не будет способна работать. Сейчас, по данным «Коммерсанта», в ней 55 тысяч рабочих мест.

В заявлении ассоциации сказано, что падение показателей марта 2022 года к марту 2021 составило 44% по сборам и 49% по зрителям. А к марту позапрошлого года 54% и 59%.

АВК также отметила, что у России появилась возможность работать полностью без конкуренции, но в сжатые сроки заменить объем резко ушедших из проката фильмов, невозможно. Параллельный импорт оказался невозможным, поскольку копия фильма не имеет физического носителя.

Ранее американские киностудии начали отказываться от проката фильмов в России из-за ситуации на Украине. Среди них были Walt Disney Company, Sony, Warner Bros. Российские киностудии предложили устроить повторный показ старых картин, которые прошли реставрацию.

Поддержать киносети

Секретарь Союза кинематографистов России, а также член президиума совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская рассказала «360», что в кинотеатрах можно показывать классику советского кино в новом, оцифрованном формате. По ее словам, речь не будет идти о больших сборах, поскольку весь контент можно найти и на других ресурсах и не у каждого зрителя будет время смотреть кино на большом экране. Тем не менее часть россиян все же пойдет смотреть классику в кинотеатрах, поскольку некоторые картины они видели только в малом формате.

«Я убеждена, что будут тематические кинопоказы к памятным датам. И пройдут повторные прокаты каких-то самых успешных картин. Будет и повторный прокат кассовых фильмов, но надо учитывать, что периодически их показывают и по телевизору», — отметила Ямпольская.

По словам секретаря Союза кинематографистов, после этого периода в кинотеатрах начнут показывать уже свежий контент. Но на это уйдет какое-то время, поскольку съемка фильмов — это небыстрый процесс. Через один-два года кинотеатры могут насытиться отечественным продуктом.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Майшев

Однако компании настроены не так оптимистично. По словам гендиректора Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») Алексея Васясина, старыми фильмами и некоторыми зарубежными не удается заменить западные кинокартины и сохранить прежнюю выручку. Пока что сети рассчитывают на поддержку от государства.

Переформатировать кинотеатры

Ямпольская напомнила, что государство и раньше помогало кинотеатрам, например, в периоды пандемии, когда кинозалы были либо закрыты для посещений, либо в них действовали жесткие ограничения. Но киносети могут и сами искать новые форматы для ведения бизнеса. Одно из возможных решений — включить советские фильмы в курс истории изучения Великой Отечественной войны в школах.

На это должны выделяться бюджетные средства, а уже школы оплачивают факультативы в ближайшем кинотеатре. У нас примерно половина страны имеет кинотеатр в шаговой доступности. <…> Для кинотеатров это возможность честно заработать деньги, те же самые бюджетные. Но считаю, что их надо положить в карман школам Елена Ямпольская.

Частично кинотеатры уже используются не только для проката кинопремьер, но и для показа спортивных, образовательных фильмов и передач. Васясин заверил, что заведения давно превратились в развлекательные хабы и залы можно сдавать в аренду. Однако заменить ушедший голливудский контент все равно сложно, отметил он.

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Глава международной дистрибуции кинокомпании Warner Bros. Эндрю Криппс заявил, что надеется на возвращение компании в Россию. По его словам, российский рынок составляет около 5% международных кассовых сборов, писало РИА «Новости». По словам Васясина, после того как иностранные киностудии возобновят деятельность в России, ситуация может улучшиться.

«После пандемии большое количество контента передвинули на 2022 год. Зарубежная фирма способна собрать значительную кассу. Достаточно того, чтобы они хотели вернуться, а наши разрешили это сделать. Нужно выстраивать партнерские взаимоотношения», — заключил Васясин.