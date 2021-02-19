Российскую тундру заселят бизонами из Латвии. Это нужно для спасения степей

Партию степных бизонов из Латвии завезут на северо-восток Якутии. Это делают уже не первый год. Первая партия животных прибыла еще в 2019 году из Дании. Бизоны примут участие в эксперименте по воссозданию экосистемы мамонтовых степей. Руководители эксперимента уверены, что на месте вытоптанных мхов и лишайников могут начать расти травы и злаки.

Заказник «Плейстоценовый парк»

Очередная партия степных бизонов будет доставлена в Плейстоценовый парк. Он расположился на северо-востоке Якутии в нижнем течении реки Колымы. Парк находится в 30 километрах к югу от поселка Черский и в 150 километрах к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Его общая огороженная площадь составляет 20 квадратных километров. С момента открытия парка в 1996 году, там проводятся эксперименты по воссозданию экосистемы «мамонтовых степей», которые были в Северном полушарии во времена плейстоцена.

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Идея Плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны для воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей, пишет ТАСС.

Исчезновение растительности с последующим превращением тундростепи в современную болотистую тундру, по одной из гипотез, является следствием гибели фауны средних и крупных млекопитающих. Это произошло примерно 12–13 тысяч лет назад.

Благодаря восстановлению популяции крупных травоядных в тундре на месте вытоптанных животными мхов и лишайников начнут расти травы и злаки, уверены руководители эксперимента. Впоследствии это приведет к осушению почвы и позволит воссоздать прежнюю экосистему.

Сегодня в Плейстоценовом парке живут потомки млекопитающих, которые обитали в «мамонтовых степях» тысячелетия назад, и которые смогли пережить ледниковый период. Там можно увидеть якутских лошадей, лосей, северных оленей, яков, степных бизонов, зубров и овцебыков.

Плейстоценовый парк в конце 2020 года получил статус резидента Арктической зоны России.

Степные бизоны

«Первая партия степных бизонов была завезена в Плейстоценовый парк весной 2019 года из Дании. Несмотря на дальний переезд, животные быстро адаптировались к сибирским морозам и показали, что интродукция (заселение какой-либо территории новым для нее видом животных) бизонов в Сибири возможна», — рассказал агентству индивидуальный предприниматель и ученый Никита Зимов, под руководством которого работает Плейстоценовый парк.

Источник фото: Pixabay

Бизон является редким экзотическим представителем плейстоценовой фауны. В плейстоцене эти животные населяли почти весь север и среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. Как предполагают эксперты, бизоны обитали на территории нынешней Якутии одновременно с мамонтами.