Спасение жизни ценой ночных кошмаров. Пациентов на ИВЛ все чаще преследует посттравматическое расстройство

Каждый третий пациент с COVID-19, подключенный к ИВЛ, позднее сталкивается с посттравматическим расстройством, выяснили британские ученые. Таким больным требуется дополнительная помощь. О неочевидных последствиях коронавируса — в материале «360».

Специалисты из Имперского колледжа Лондона и Саутгемптонского университета опросили более 13 тысяч британцев, заразившихся коронавирусом. Из них 70,5% заявили, что не испытывали проблем с дыханием.

Каждый четвертый (26,6%) испытывал такие проблемы, но не нуждался в медицинской помощи. Еще 1,3% проходили лечение на дому, 1,1% попали в больницу, но не лежали на ИВЛ. Наконец, 60 пациентов (0,5%) прошли через искусственную вентиляцию легких.

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Согласно исследованию, у 35% пациентов, которые находились на ИВЛ, в дальнейшем проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства. Об этом же заявил каждый пятый (18%) попавший в больницу с коронавирусом, которому не потребовался аппарат ИВЛ.

Посттравматическое стрессовое расстройство может проявляться в различной степени. Часто о нем говорят, когда человек пережил физическое насилие или участвовал в военных действиях.

Пациента преследуют травмирующие воспоминания и ночные кошмары, также у него проявляется тревожность.

Самым распространенным симптомом посттравматического расстройства у пациентов, перенесших коронавирус, были навязчивые воспоминания об отделении интенсивной терапии, врачах или соседях по палате.

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По словам Адама Хэмпшира из Имперского колледжа Лондона, такое расстройство свидетельствует о том, что пандемия, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия для некоторых больных.

Президент Королевского колледжа психиатров Адриан Джеймс уверен, что вирус представляет угрозу не только физическому, но и психическому здоровью во время и после болезни.

Психиатр считает необходимым эффективное и комплексное наблюдение за пациентами после выписки. Также, по его мнению, нужно расширить программу по охране психического здоровья в стране.