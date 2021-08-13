Спасение в слепой удаче. Что связывает похищение девочек в Иркутской области и на Алтае

Девочка из Иркутской области спаслась от убийцы, который держал ее в доме, благодаря подруге: она смогла отправить сообщение о помощи. За последние две недели это второй громкий случай с похищением школьницы. Оба раза помогала удача: в Алтайском крае похитителя спугнули масштабные поиски ребенка. А теперь выяснилось, что он нападал на детей и раньше. У обоих преступников уже было насилие в прошлом.

В Иркутской области девочка смогла спастись от убийцы с помощью сообщения подруге. Школьница из Тайшета написала однокласснице, что с ней случилась беда и нужно вызвать полицию. Та показала сообщение матери, которая принесла телефон в полицию. К дому на улице Гагарина отправили наряд ППС.

На стук полицейских никто не ответил, на двери снаружи висел замок. Однако присутствие человека выдала неясная тень, мелькнувшая в окне. Наряд вернулся к машине, и оттуда полицейские заметили в окне девочку. Она явно давала понять, что ей нужна помощь, написал сайт kp.ru.

Полицейские вернулись: один из них начал громко стучать в окно, пока двое других быстро и незаметно обходили дом. Обнаружив заднюю дверь, полицейские прошли через нее в дом и сразу наткнулись на похитителя. Как потом выяснилось, им оказался 45-летний житель Тайшета Константин Мозель. Его задержали, но на этом история не закончилась.

Убийство без повода

Полицейские заметили, что одежда преступника была в крови. При обыске дома в подполье сарая были обнаружены два трупа. Оказалось, что похититель забил молотком родственников своей заложницы: 74-летнюю бабушку и ее 48-летнего сына. Орудие преступления полицейские нашли в доме.

Как выяснилось, преступник был знаком с дядей девочки. Он пришел к нему, и мужчины провели за разговорами несколько часов. В какой-то момент гость, который был трезв и внешне вменяем, схватил молоток и начал бить им приятеля. После этого Мозель напал на пенсионерку, которая была единственным опекуном девочки (родную мать школьницы лишили родительских прав).

После расправы убийца спрятал тела и пошел в дом. Девочка не присутствовала при убийствах, но это не спасло ее от изнасилования. Вероятно, Мозель собирался расправиться с ней позже. Когда он отвлекся, девочка смогла передать просьбу о помощи. Сейчас с ребенком работают психологи.

При допросе убийца не смог пояснить мотивы своего поступка. Его отправят на психолого-психиатрическую судебную экспертизу. И, если признают вменяемым, будут судить по статье 105 УК РФ. Убийце грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Впрочем, тюрьма ему не страшна. Известно, что задержанный трижды судим, в том числе за убийство, но это не помешало ему выйти на свободу по УДО в 2018 году. Сейчас полиция уже начала расследование о халатности компетентных органов, которые должны следить за поведением освобожденных условно-досрочно.

Похищение в Алтайском крае

Незадолго до событий в Тайшете другая школьница стала целью преступника: в Алтайском крае мужчина силой удерживал девочку-подростка. В Бийске 40-летний мужчина почти двое суток держал в подвале 12-летнюю дачницу, которая 31 июля уехала покататься на велосипеде и не вернулась домой.

Ребенка искали почти 200 полицейских и волонтеров. Когда обнаружили велосипед, мобильный телефон и очки на берегу реки Бии, задействовали водолазов. Однако спустя два дня девочка сама вернулась домой. Она рассказала, что на берегу ее оглушил мужчина, связал руки и ноги, надел на голову мешок и отвез к себе в подвал.

Вещи ребенка похититель специально бросил на берегу в надежде, что все подумают, будто она утонула. Активные поиски испугали мужчину, он сам отпустил свою жертву и подался в бега. Он понимал, что его личность установят довольно скоро. Так и случилось: подозреваемым в похищении оказался местный житель Олег Лавкин.

В тихом омуте

Соседи беглеца недоуменно разводили руками: они даже не подозревали, что у них под боком удерживают ребенка. Лавкина характеризовали как человека замкнутого, но безвредного. «Сам по себе жил, где-то металл нароет, продаст, воровать не воровал, сам себя кормил», — описал его глава администрации.

Спокойного, уравновешенного и непьющего, из хорошей семьи, как охарактеризовала его соседка, похитителя задержали 12 августа — его опознал местный житель. Лавкин признал свою вину. Однако оказалось, что этот эпизод был не единственным криминальный фактом в жизни мужчины.

В 2018 году к его матери переехала жить внучка-сирота. Племянница часто приходила к Лавкину, который тогда жил отдельно, и приносила еду. Мужчина беззастенчиво приставал к девушке и снимал это на камеру. В 2020 году Лавкин связал и изнасиловал племянницу, которой тогда уже исполнилось 18 лет.

Несмотря на разные детали, в этих историях много общего. Пугает легкость, с которой преступники смогли подобраться к своим жертвам, но еще больше то, что оба мужчины были вне подозрений. Одного люди не заметили вовсе, другой — непьющий и тихий, был у соседей на хорошем счету.

Как и в случае со скопинским маньяком, люди проходили мимо, даже не подозревая, что совсем рядом есть жертва, которая молит о помощи. Обеим девочкам повезло спастись от преступников, но, увы, это была лишь слепая удача.