Японцы вывели спасение от шумных соседей на новый уровень. Там есть карта, где отмечены места с громкими детьми

В Японии составили карту мест с «мешающими спокойно жить» детьми и соседями. На ней отмечено почти шесть тысяч мест. Карта должна была помочь людям избегать районов с шумными детьми, сплетниками и другими «надоедливыми» людьми. Многие сочли ее неуместной.

Изначально сайт Dorozoku Map должен был помочь людям, которые хотят жить в спокойной местности. Вскоре он столкнулся с критикой за то, что пропагандирует нетерпимость по отношению к детям и позволяет недовольным людям набрасываться на своих соседей без видимых причин.

«Дорозоку» — это онлайн-термин, который относится к детям и взрослым, громко разговаривающим на публике, а также к правонарушителям.

Жалобы на все

Сайт был открыт в 2016 году. За это время пользователи указали на нем 5973 места по всей стране, где дети играют на дорогах. Если щелкнуть на какую-то отмеченную на карте область, то высветится и более конкретное описание жалоб. Например: «Дети шумно играют с мячом, а их родители часами вместе обсуждают сплетни». В этих отзывах чаще всего фигурирует слово «надоедливый».

Один из пользователей пожаловался на то, что дети младшего дошкольного возраста играют на улице и шумят, причиняя неудобства жителям поблизости. Другой заявил, что много раз чуть не сбивал детей, выбегавших на дорогу.

Пользователи не пощадили ни одну возрастную группу, пожаловались на всех и каждого. В одном сообщении человек был недоволен тем, что маленький ребенок постоянно плачет после семи утра. Еще одному не нравилось, что дети дошкольного возраста кричат на улице по вечерам и выходным.

Большинство отзывов выражали раздражение тем, что дети издают громкие звуки во время игр на улице. По их мнению, это создает большой дискомфорт.

Помощь или вредительство?

Сайт был создан 40-летним системным разработчиком, пожелавшим остаться анонимным. Он рассказал The Asahi Shimbun, с какой целью открыл его в 2016 году.

Он заявил, что в свое время на улице перед его бывшим домом стали появляться шумные дети. Это сделало невозможным работу из дома. Для этого он и запустил сайт — «предоставлять информацию, чтобы пользователи могли выбрать лучшие места для переезда».

Карта собирает данные о разных районах через отзывы зарегистрированных пользователей. При этом владелец сайта всегда проверяет сообщения и только потом публикует их.

Он удаляет отзывы, содержащие личную информацию, клевету или сообщения, способные привести к преступлениям. Речь идет о таких отзывах, как «девушки играют в бассейне» или «там бывают только девочки». Обычно на подобные сообщения приходится около 10% из всех отзывов.

На сайт также приходило около 100 запросов на удаление сообщений, потому что упомянутые проблемы уже были решены.

Некоторые интернет-пользователи похвалили Dorozoku Map и сказали, что это действительно помогло им при переезде. Например, семьи с детьми увидели, какие районы терпимы к играющим детям, а какие нет.

Другие, наоборот, оказались недовольны тем, что вообще появились на карте. Например, там указано детское учреждение, расположенное на одной из улиц Токио. Его назвали шумным из-за обилия детских голосов. Представитель учреждения заявил, что даже не знал о том, что заведение указано там.

«Мы работаем более пяти лет и пока не получили никаких жалоб», — сказал он.

Развитие терпимости

Норихиса Хашимото, почетный профессор инженерии акустической среды в Технологическом институте Хатинохе, отметил, что люди могли стать более раздражительными ввиду пандемии коронавируса. Новые обстоятельства жизни, вынужденное одиночество и другие психологические факторы могли повлиять на их суждения о шуме.

Он также заявил, что люди, читающие отзывы на веб-сайте, могут прийти к выводу, что их собственная ярость разумна. Это приведет к разжиганию еще большей нетерпимости. Хашимото призвал людей быть более внимательными в своих отзывах и думать о том, обоснована ли их злость. Он также посоветовал родителям следить за детьми и, возможно, ограничивать их время игр на улице.

В Японии вопрос терпимости к громким звукам стоит довольно остро, потому что эта страна известна своей любовью к тишине. Даже в многолюдном метро в час пик бывает довольно тихо. Отсюда и такая нетерпимость к шуму, пусть речь и идет о маленьких детях.

В 2012 году жители района Нерима в Токио подали иск о возмещении ущерба, потребовав, чтобы детский сад обуздал своих шумных воспитанников. Они сослались на подзаконный акт, применяемый к окраинам Токио, который запрещает шумы выше 45 децибел. Для сравнения: вода, вытекающая из крана, оценивается в 47 децибел. Позднее пришлось внести правки в устав, которые исключили детей младшего возраста из соблюдения этого закона.

В 2014 году власти Токио заявили, что звук играющих детей больше не может считаться формой шумового загрязнения. Это было сделано для того, чтобы убрать правовые барьеры, мешающие созданию детских садов и яслей в разных районах.

Япония испытывает большой дефицит молодежи и всячески пытается увеличить рождаемость детей в стране. Однако пока существуют такая нетерпимость к шуму от детей и всяческие попытки со стороны взрослых помешать строительству детских учреждений, это сложно сделать. Сайт — еще одно тому доказательство.