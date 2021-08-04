Спасение от ковида нашли в траве. Остановит ли чернушка посевная пандемию?

Ученые обнаружили, что чернушка посевная может помогать больным ковидом и предотвращать проникновение вируса в легкие. Однако лекарства из растения ждать в ближайшем будущем не стоит — на его создание уйдут годы. Другие целебные травы способны только повышать иммунитет больного, но не лечить его.

Ученые обнаружили, что растение Nigella sativa, известное как чернушка посевная или черный тмин, может использоваться для лечения ковида у пациентов. Ученые выяснили, что растущая в Северной Африке и Западной Азии чернушка содержит активный ингредиент тимохинон. Он может связываться с S-белком коронавируса и не давать ему пройти к легким.

Согласно исследованию, этот ингредиент способен блокировать цитокиновый шторм, который возникает у тяжелобольных людей.

Черный тмин способен лечить астму, экзему, артрит, гипертонию и рассеянный склероз. Он может снижать давление, уровень сахара и холестерина. Растение эффективно и в уничтожении золотистого стафилококка.

Лекарство из чернушки

Травы часто используются в лекарственных препаратах, некоторые компании даже специализируется на создании лекарств из натуральных компонентов. Однако вряд ли в скором времени придется ожидать лекарства из черного тмина. Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала «360», что в российской фармакопее чернушка пока что не зарегистрирована как лекарственное средство.

Я думаю, что лекарство не создадут. Могут создать очередной иммуномодулятор, которых на рынке много. Но это препараты, которые повышают иммунитет Ирина Булыгина.

Создать лекарство из какого-либо эффективного против ковида натурального компонента не так легко. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов объяснил, что путь от очищенного препарата до лекарства занимает годы, а не недели.

«Если препарат работает на культуре клеток, зараженных вирусом, то вероятность его доведения до лекарственного препарата — около 5%. На стадии культур клеток это может работать, а на стадии организма нет», — добавил специалист.

Сила — в травах?

В СМИ довольно часто мелькают сообщения об эффективных свойствах некоторых трав и растений против коронавируса. Ранее бразильские ученые обнаруживали, что куркумин, который содержится в корне куркумы, может быть эффективен против ковида, сообщило РИА «Новости». До этого ингредиент был известен своими противовоспалительными, противоопухолевыми и противовирусными свойствами.

Ученые начали искать спасение и в других растениях. Исследователи выясняли, что солодка, жимолость японская, атрактилодес могут помогать в лечении ковида. А алтей аптечный, плющ обыкновенный и бузина черная способны блокировать белки вируса.

Однако полноценным лекарством выступать они не могут. Ирина Булыгина уверена, что травы способны повысить иммунитет человека, а не вылечить от вируса. Эксперт сравнила фитотерапию с принятием витаминов, на которые иммунная система положительно реагирует.

Как лечат от ковида

Российские ученые применяют для лечения COVID-19 препарат «Лаеннек», созданный на основе гидролизата плаценты человека. Лекарство успело хорошо зарекомендовать себя. Оно снизило уровень ферритина, насытило кровь кислородом до физиологической нормы и уменьшило объем повреждения легких.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, болеющим ковидом на ранних сроках назначают прием препаратов этиологической направленности. К ним относятся «Коронавир» или «Фавипиравир». При высокой температуре прописывают жаропонижающие.

Всего различают несколько схем лечения для тяжелобольных, пациентов со средней тяжестью заболевания и для больных в легкой форме. Булыгина отметила, что хроникам также предоставляется другое лечение.

«Ковид коварен и действует на все мишени организма, которые ослаблены у людей тем или иным образом. Если есть хроническое заболевание, то ковид бьет туда», — заверила специалист.

Для тяжелых случаев заболевания при серьезном поражении легких применяется лечение плазмой крови. По словам Булыгиной, в таких случаях организм не может сам перебороть заболевание, а плазма с антителами способна воздействовать на вирус.