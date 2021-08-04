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    04 августа 2021, 14:05

    Спасение от ковида нашли в траве. Остановит ли чернушка посевная пандемию?

    Дмитрий Толокевич, Ольга Морозова

    Ученые обнаружили, что чернушка посевная может помогать больным ковидом и предотвращать проникновение вируса в легкие. Однако лекарства из растения ждать в ближайшем будущем не стоит — на его создание уйдут годы. Другие целебные травы способны только повышать иммунитет больного, но не лечить его.

    Спасение от ковида нашли в траве. Остановит ли чернушка посевная пандемию?

    Ученые обнаружили, что растение Nigella sativa, известное как чернушка посевная или черный тмин, может использоваться для лечения ковида у пациентов. Ученые выяснили, что растущая в Северной Африке и Западной Азии чернушка содержит активный ингредиент тимохинон. Он может связываться с S-белком коронавируса и не давать ему пройти к легким.

    Согласно исследованию, этот ингредиент способен блокировать цитокиновый шторм, который возникает у тяжелобольных людей.

    Черный тмин способен лечить астму, экзему, артрит, гипертонию и рассеянный склероз. Он может снижать давление, уровень сахара и холестерина. Растение эффективно и в уничтожении золотистого стафилококка.

    Лекарство из чернушки

    Травы часто используются в лекарственных препаратах, некоторые компании даже специализируется на создании лекарств из натуральных компонентов. Однако вряд ли в скором времени придется ожидать лекарства из черного тмина. Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина рассказала «360», что в российской фармакопее чернушка пока что не зарегистрирована как лекарственное средство.

    Я думаю, что лекарство не создадут. Могут создать очередной иммуномодулятор, которых на рынке много. Но это препараты, которые повышают иммунитет

    Ирина Булыгина.

    Создать лекарство из какого-либо эффективного против ковида натурального компонента не так легко. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов объяснил, что путь от очищенного препарата до лекарства занимает годы, а не недели.

    «Если препарат работает на культуре клеток, зараженных вирусом, то вероятность его доведения до лекарственного препарата — около 5%. На стадии культур клеток это может работать, а на стадии организма нет», — добавил специалист.

    Сила — в травах?

    В СМИ довольно часто мелькают сообщения об эффективных свойствах некоторых трав и растений против коронавируса. Ранее бразильские ученые обнаруживали, что куркумин, который содержится в корне куркумы, может быть эффективен против ковида, сообщило РИА «Новости». До этого ингредиент был известен своими противовоспалительными, противоопухолевыми и противовирусными свойствами.

    Ученые начали искать спасение и в других растениях. Исследователи выясняли, что солодка, жимолость японская, атрактилодес могут помогать в лечении ковида. А алтей аптечный, плющ обыкновенный и бузина черная способны блокировать белки вируса.

    Однако полноценным лекарством выступать они не могут. Ирина Булыгина уверена, что травы способны повысить иммунитет человека, а не вылечить от вируса. Эксперт сравнила фитотерапию с принятием витаминов, на которые иммунная система положительно реагирует.

    Как лечат от ковида

    Российские ученые применяют для лечения COVID-19 препарат «Лаеннек», созданный на основе гидролизата плаценты человека. Лекарство успело хорошо зарекомендовать себя. Оно снизило уровень ферритина, насытило кровь кислородом до физиологической нормы и уменьшило объем повреждения легких.

    По данным сайта Стопкоронавирус.рф, болеющим ковидом на ранних сроках назначают прием препаратов этиологической направленности. К ним относятся «Коронавир» или «Фавипиравир». При высокой температуре прописывают жаропонижающие.

    Всего различают несколько схем лечения для тяжелобольных, пациентов со средней тяжестью заболевания и для больных в легкой форме. Булыгина отметила, что хроникам также предоставляется другое лечение.

    «Ковид коварен и действует на все мишени организма, которые ослаблены у людей тем или иным образом. Если есть хроническое заболевание, то ковид бьет туда», — заверила специалист.

    Для тяжелых случаев заболевания при серьезном поражении легких применяется лечение плазмой крови. По словам Булыгиной, в таких случаях организм не может сам перебороть заболевание, а плазма с антителами способна воздействовать на вирус.