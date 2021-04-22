Спасать уже некого. Опытный подводник объяснил, что произошло с пропавшей индонезийской подлодкой

Во время военных учений с радаров пропала подлодка ВМС Индонезии. Воздуха у моряков осталось всего на пару дней, а спасательные команды трех стран все еще не могут разыскать субмарину. Эксперты считают, что подводная лодка опустилась на глубину 700 метров. Если это так — спасать уже некого.

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala-402 военно-морских сил Индонезии пропала у берегов Бали. Судно участвовало в учениях ВМФ в акватории Балийского моря. В момент исчезновения 21 апреля субмарина проводила учебную торпедную атаку на север от острова, во время чего и исчезла с радаров.

Источник фото: wikipedia.org

На борту корабля находились 53 моряков. По предварительным прогнозам, кислорода членам экипажа пропавшей подлодки хватит до 24 апреля. Помощь в поиске пропавшего судна предложили Россия, США, Франция, Германия, Индия и Турция. ТАСС сообщил, что ВМС Малайзии и Сингапура направили своих спасателей для участия в поисковой операции.

Во время поисков обнаружили некий объект, двигающийся со скоростью 2,5 узла (чуть более 4,5 километра в час). Позже он также пропал с радаров. Министерство обороны Индонезии сообщило, что в районе исчезновения подлодки ВМС во время учений у берегов Бали появилось нефтяное пятно. Предварительно, судно может находиться на глубине около 700 метров.

Немолодая субмарина

Ранее у Индонезии был флот из 12 подлодок, закупленных у СССР для патрулирования прибрежных вод. Сегодня у страны всего пять подводных судов: две немецких и три новых южнокорейских лодки. Подводная лодка KRI Nanggala-402 была заложена в марте 1978 года — ее завершили 6 июля 1981 года в Германии. Вес судна — 1395 тонн, последний раз оно проходило двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.

Тогда подлодке заменили часть верхней конструкции и обновили вооружение, гидролокатор, радар, боевое управление и двигательные установки. После переоборудования Nanggala-402 стала способна стрелять четырьмя торпедами одновременно по четырем различным целям и запускать противокорабельные ракеты «Exocet» и «Harpoon».

Советский и российский журналист, писатель-маринист, автор исторических расследований, советский офицер-подводник Николай Черкашин подтвердил «360», что сорокалетний возраст делает подлодку достаточно старой.

«Это для любого корабля серьезный возраст, а для подводной лодки особенно. Суда этого типа, построенные в Германии, считаются одними из самых ненадежных неатомных подлодок. Их было построено свыше 14 единиц и они состоят на службе флотов разных стран мира — в том числе Греции, Перу, Аргентины и Индонезии», — рассказал эксперт.

По словам Николая Черкашина, даже при том, что субмарина прошла модернизацию в Южной Корее, могли остаться какие-то проблемы с конструкцией прочного корпуса этой подлодки. Также писатель-подводник отметил, что на судне было увеличенное количество членов экипажа.

«Видимо, потому что лодка выходила на зачетные контрольные торпедные стрельбы, там были дополнительно размещены прикомандированные офицеры. Потому что 53 человека для такого корабля это многовато. Обычно в таких случаях дополнительно прикомандировывают каких-то специалистов, которые выступали либо посредниками, либо консультантами», — сказал эксперт.

Скорее всего погибли

Николай Черкашин признался, что первые версии причины аварии, которые приходят в голову — человеческая ошибка или отказ оборудования, 50 на 50. Это мог быть просчет либо техническая ошибка при погружении. И если лодка лежит лежит на глубине 700 метров, спасать, похоже, уже никого не придется.

«Я считаю, что некого спасать на такой глубине. У лодки этой модели предельная глубина примерно 300 метров, расчетная глубина — 500 метров. Если она лежит на глубине 700 метров, там в живых никого уже не могло остаться. Похоже, подлодку просто раздавило, поэтому и возникло всплывшее нефтяное пятно», — пояснил писатель.

Он рассказал, что иногда спасти подводников удается, все зависти от глубины. Если она позволяет, моряки могут сами выплыть на поверхность, более серьезная глубина требует дополнительного спасательного оборудования, например — спасатели опускают водолазный колокол.

«Если это возможно, может прийти на помощь небольшой спасательный подводный управляемый аппарат. Он пристыковывается к аварийно-спасательному люку, через который подводники могут перейти в этот аппарат. Но, как показывает практика, спасение с подлодок — очень сложная и очень непредсказуемая операция. И чаще всего она заканчивается печально», — сказал Николай Черкашин.