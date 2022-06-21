Спасаем овощи от зноя. Как поливать огород в жару

Уже через несколько дней, по прогнозам синоптиков, в Московскую область придет жара. Но если для многих жителей, истосковавшихся по теплу, это станет подарком, то растения на огородах дачников могут сильно пострадать от зноя. О том, как правильно поливать овощи в жаркую погоду, рассказал в своем Telеgrаm-канале профессиональный агроном Алексей Володихин.

Он пояснил, что в жару поливать растения нужно чаще, поскольку они испаряют гораздо больше влаги, пытаясь таким образом охладиться. Полив лучше осуществлять рано утром теплой водой.

Томаты лучше поливать под корень раз в неделю из расчета пять литров на куст, — но только до того момента, когда начнут спеть плоды. В этот период томаты поливать как раз не стоит, иначе они могут растрескаться.

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Перцам и баклажанам полив нужен гораздо чаще: каждые три-четыре дня по три-четыре литра на куст.

Огурцы следует «поить» после каждого сбора плодов, то есть раз в три-четыре дня. Следует лить по два с половиной литра на квадратный метр посадок. В сильный зной полезно проводить освежительные поливы по листьям — через день или даже каждый день по пол-литра на «квадрат».

Белокочанной и цветной капусте, как и многим овощным культурам, в такую погоду нужно больше влаги. Агроном посоветовал поливать ее раз в неделю из расчета от шести до 10 литров на квадратный метр. Капусте тоже «понравится» освежающий душ по листьям — пол-литра на каждый «квадрат».

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Вместо удобрения — затенение

Советы дачникам ранее публиковались и на сайте мэра Москвы. Сообщалось, что морковь и свекла достаточно устойчивы к засухе, и все же про полив раз пару-тройку дней забывать не стоит.

Овощи, растущие в теплицах, можно не поливать часто. Тыкве хватит и раза в день, томатам — раза в четыре-пять дней. Но теплицы в жару нужно круглосуточно проветривать.

Днем, когда солнце в активной фазе, грядки нельзя поливать потому, что вода будет слишком быстро испаряться. Она может даже обжечь листья.

Оптимальная температура воды для полива — от 18 до 20 градусов. Кажется, что грядки «обрадуются» холодной воде в зной, но на самом деле все наоборот — находящиеся в прогретом грунте корни получат сильный стресс, и это негативно скажется на дальнейшем развитии растений.

Огородникам также посоветовали не удобрять землю в жаркие дни: подкормки стимулируют рост растения, а это отнимает у них энергию, которая нужна на то, чтобы поддержать себя в зной. Лучше заняться поливом и затенением. Для затенения можно использовать подручные материалы: картон или светлую ткань. Их следует уложить над грядками на веревку или проволоку, натянутую на некрупные деревянные колышки.