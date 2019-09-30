«Спартак» расстался с тренером Олегом Кононовым после четырех поражений в Премьер-лиге подряд. Пока фанаты команды жестко травили наставника, профессиональные футболисты и журналисты более сдержанно говорили об уходе Кононова, отмечая, что это было делом времени. Его заменой станет Сергей Кузнецов.

Кононов написал заявление об уходе из «Спартака» после проигрыша «Оренбургу» в домашнем матче 11-го тура РПЛ. Это четвертое поражение команды подряд в Премьер-лиге. Причина увольнения тренера — неудовлетворительные результаты команды, а следствие — ненависть фанатов, которую они активно выражают в соцсетях.

Травля Кононова в соцсетях

«Его что, камнями забросали? Человек мог написать [заявление об уходе] по собственному [желанию] два-три матча назад. Но предпочел быть уволенным за большие деньги. Его выбор. Уходит с таким парашютом, который никому из нас не снился. Плевать он хотел на „травлю“», — поделился один пользователь. Потом он прочитал, что Кононов ушел по собственному желанию, и добавил, что суть не поменялась.

«Блин, не могу, такого как раз и надо травить. Он даже ушел как трус», — написал другой.

Один пользователь нашел статистику Кононова в сравнении с другими тренерами. Его результаты самые плачевные.

Некоторые пытались оправдать тренера, хоть и не упустили шанс отметить, что в «Спартаке» он не справился с задачами.

Была и третья группа болельщиков, осуждающих других фанатов за то, что они травят экс-тренера «Спартака».

Плохая игра «Спартака»

Футболист Евгений Ловчев в беседе с «360» призвал не делать трагедию из ухода Кононова. Однако клуб не был готов к такому быстрому развитию событий, поэтому не вел переговоров с достойной заменой Кононова.

Тренер ушел из «Спартака» из-за плохой игры команды, с чем согласился Ловчев. По его мнению, уровень игры клуба значительно отстает от умений самих футболистов.

Наверное, это (уход Кононова — прим. ред.) сделано вовремя. «Спартак» просто, если по-футбольному сказать, никакой. Его не существует. Нет игры, есть просто хорошие футболисты, но не более того. Я дружен с Кононовым, но, как говорят, Платон мне друг, но истина дороже. У него не получилось в «Спартаке», бывает Евгений Ловчев.

Что насчет будущего тренера «Спартака»? Одной из кандидатур на пост главного тренера «Спартака», по неподтвержденным данным, рассматривается Валерий Карпин. Ловчев напомнил, что тренер раньше был наставников московского клуба, но ушел оттуда со скандалом. Карпин много гадостей наговорил владельцу «Спартака» Леониду Федуну и про него самого, и про команду. Однако, по мнению Ловчева, Карпин — «один из лучших наших тренеров». Теперь вопрос лишь к Федуну, будет ли он думать о старых обидах или абстрагируется ради успеха «Спартака».

Временный тренер со старыми идеями

Футбольный журналист Константин Генич в разговоре с «360» назвал уход Кононова очевидным: если в течение почти года тренер не выполняет поставленные цели и задачи, то такому человеку указывают на дверь. Непонятно лишь, почему решение приняли так быстро.

Это, скорее всего, эмоции. Потому что назначается временно исполняющим обязанности помощник Кононова [Сергей Кузнецов], который также входил в тренерский штаб, те же идеи. Это тоже временная фигура, но то, что Олег Георгиевич не справился со своей работой в «Спартаке», видно по результатам и отношению болельщиков к этому специалисту Константин Генич.

В отличие от Евгения Ловчева, Генич не считает Карпина подходящей фигурой для «Спартака». Карпин уверенно себя чувствует в «Ростове» — это видно и по результатам, и по отношению к тренеру в клубе.

Собеседник «360» уверен, что «Спартак» договорится со Станиславом Черчесовым после чемпионата Европы. «Вот тренер, который „Спартак“ возглавит через n-ное количество времени», — заявил Генич.

Пока же временно исполняющим обязанности стал Сергей Кузнецов — старый друг Кононова, который состоял в тренерском штабе.

Кто такой Сергей Кузнецов

К следующему матчу против «Краснодара» команду подготовит бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов, который наставлял атакующую группу игроков. За свои 37 лет он успел сыграть в 13 клубах из восьми стран и заняться перевозками.

Кузнецов имеет три гражданства — российское, украинское и венгерское. Долгое время молодой Кузнецов хотел играть в «Спартаке». Говорил, что в 90-е годы «рос на том „Спартаке“, за который играли Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь». Хотя клуб заметил футболиста благодаря его достижениям, но после просмотра не оставил в составе.

С Олегом Кононовым Кузнецов был знаком еще давно — с середины нулевых, когда тренер на Украине наставлял клуб «Карпаты».

В мире футбола в 2012 году был крупный скандал с участием Кузнецова. Тогда в Первой лиге «Севастополь» (в котором играл Кузнецов с 2011 по 2014 год) обыграл запорожский «Металлург» со счетом 2:1. Один из голов Кузнецов забил рукой, и судья это засчитал. Футболист не доставал до мяча головой и просто использовал руку, чтобы забить мяч в ворота. Даже после матча Кузнецов не признался, что нарушил правила.

Перевозками Кузнецов занимался с 2015 по 2018 год. Тогда он еще числился в нескольких командах Украины, но толком не играл. «Так как последние полтора года после известных всем событий в стране все перевернулось с ног на голову, а я не получал зарплату ни в „Севастополе“, ни в „Говерле“, пришлось как-то крутиться. Устроился благодаря знакомым, друзьям. Скажем так, мы пытаемся заниматься разными вещами. Есть контракты за границей: экспортируем что-то, импортируем», — объяснял Кузнецов.

Именно после беседы с Кононовым в 2018 году он решил начать тренерскую карьеру.