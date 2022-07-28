Американцы заявили, что их экономика пошла на спад. В стране сильно упал уровень внутреннего валового продукта, у людей выросли расходы, но не уровень жизни. Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев рассказал «360», что к рецессии привели меры администрации президента США Джо Байдена и нежелание слушать компетентных специалистов.

Далее — прямая речь политолога.

«Зеленый переход» не довел до добра

Спад экономики Соединенных Штатов связан с большим количеством факторов. Они носят как внутренний, так и внешний характер. С самого начала по стране ударил ложный старт экономической политики президента США Джо Байдена и администрации Белого дома в целом. Они провозгласили так называемый «Зеленый переход».

После этого начали вводить ограничения, связанные с добычей полезных ископаемых. В первую очередь это коснулось угля, нефти и газа, строительства нефтепроводов. Резко сократили выдачу лицензий.

Все, чем занимался 45-й американский президент Дональд Трамп, команда его преемника решила свернуть. Они ударили по своему же комплексу, добывающему энергоносители. Мировые цены на них через некоторое время подскочили. Причем произошло это в том числе и в результате санкций, которые вводили Соединенные Штаты.

Санкции хотели использовать иначе

Нынешний спад — результат экономической политики Белого дома. Конечно, можно обвинять его специалистов в неквалифицированности, однако это неверно. В самом начале министр финансов США Дженет Йеллен заявила, что администрация американского президента не собирается бездумно применять санкции, не будет использовать те меры, которые могут ударить по американской экономике. Именно ей, главному экономисту страны, отправили на ревизию разработанный пакет ограничений, и Йеллен довольно долго и тщательно его проверяла.

Такой подход не устроил политиков. Йеллен обвинили в том, что она играет на руку Кремлю и лично президенту России Владимиру Путину. Санкционный пакет заставили утвердить, его запустили. Так квалифицированный специалист оказался вынужден играть по общим правилам. Сейчас первой женщине-главе Минфина США остается только делать какие-то совершенно невнятные заявления.

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Хитрость не спасла от проблем

Правда, американцы все же схитрили. Как только они увидели, какими быстрыми темпами растут цены на удобрения для фермеров США, тут же отменили санкции в отношении России, связанные с удобрениями. Причем сделали это даже раньше, чем те же европейцы — они так до сих пор сохраняют эти запреты.

Эта экономическая политика все же привела к проблемам. Цены начали расти на все, начиная от удобрений и продовольствия, которые закупают Соединенные Штаты (а цена на него в мире растет), и заканчивая энергоносителями. Конечно, американцы развернули гигантские социальные программы в связи с ковидом, а после пандемии — на восстановление экономики. Было закачано от трех до пяти триллионов долларов. Это, естественно, сказалось на инфляции, плюс рост цен и вот результат — рецессия.