Создатель компьютерной мыши умер в США. Популярное устройство не принесло ему денег и славы

Уильям Инглиш родился в 1929 году в Лексингтоне, штат Кентукки. Он был сыном инженера-электрика, работавшего на угольных шахтах, и домохозяйки. Уильям, или Билл, как его знали, учился в школе-интернате в Аризоне, а после этого изучал электротехнику в Университете Кентукки, пишет The New York Times.

При этом будущий создатель первой мыши успел послужить во флоте США, в том числе в Северной Калифорнии и Японии. Позже Инглиш устроился сотрудником Стэнфордского научно-исследовательского института, где вместе с Хьюиттом Крейном построил одно из первых полностью магнитных арифметических устройств. И в 1964 году Уильям стал одним из первых сотрудников лаборатории Дугласа Энгельбарта. Вместе с последним Инглиш разработал первую компьютерную мышь.

Компьютерная мышь

Задумка устройства пришла в голову покойному Энгельбарту, однако, как позднее говорил сам идейный вдохновитель, это был лишь «набросок», конструкция же — целиком и полностью заслуга Инглиша.

Дело в том, что в 60-е годы XX века работа с компьютерами была доступна лишь высококвалифицированным специалистам. Ввод и вывод данных осуществляли с помощью перфокарт и принтеров. Энгельбарт и Инглиш же создали концепцию простого и понятного всем интерфейса, который предполагал управление изображениями на экране.

Так, в 1963 году в лаборатории Стэнфордского университета появилась первая версия мыши. Она представляла собой деревянный брусок с одной-единственной кнопкой наверху конструкции. Внизу же располагались два крутящихся колесика. Они позволяли перемещать устройство вертикально и горизонтально.

«Нас интересовало редактирование текста — целью было создание приспособления, которое помогало бы выделять отдельные символы», — объяснял Инглиш в интервью Музею компьютерной истории.

Тесты показали, что манипулятор позволяет перемещаться по экрану быстрее, чем любое другое устройство, разработанное в институте.

Устройство назвали мышью, так как экранный курсор компьютера — CAT (в переводе с англ. — «кот») — следовал за новинкой будто по пятам.

Первая демонстрация

Впервые манипулятор Инглиша и Энгельбарта представили публике на официальной презентации в 1968 году в Сан-Франциско. «Мышь двигается вверх-вниз или в стороны, а за ней двигается курсор», — рассказывал тогда Энгельбарт, пока его коллега руководил технической стороной конференции, включая демонстрацию поясняющего ролика.

Мероприятие прозвали «матерью всех демонстраций». При этом само оборудование физически находилось в 48 километрах от места презентации — в компьютерной лаборатории Менло-Парка. Для мероприятия Инглиш позаимствовал у расположенной рядом лаборатории NASA видеопроектор размером с автомобиль Volkswagen Beetle.

Богачами не стали

В 1971 году Инглиш ушел из Стэнфордского университета и устроился на работу в известный научно-исследовательский центр Xerox PARC. Там инженер поменял колесики деревянной мыши на крутящийся шарик. Этот вариант устройства оставался актуальным вплоть до конца 90-х годов.

Уильям пережил напарника всего на семь лет. Энгельбарта не стало в 2013 году. Ему было 88 лет. Обоим изобретение так и не принесло больших денег. Интеллектуальные права на знаменитую мышь принадлежали работодателю новаторов. А срок их действия закончился через 33 года, то есть еще до того, как манипулятор стал одним из самых популярных устройств в мире.

«Единственные деньги, которые Дуглас получил [за мышь], — чек на 50 тысяч долларов от Xerox, когда в Xerox PARC начали использовать его устройство», — рассказал Инглиш уже после смерти коллеги.