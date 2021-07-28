S7 стала второй компанией за несколько дней, которая объявила о запуске нового лоукостера. Такое решение может быть связано с госпротекционизмом в авиастроении. В этом случае экономика будет «вылазить» на бюджете авиастроения и дотаций на перевозки. Об этом «360» рассказал эксперт авиационной деятельности и промышленности Сергей Крутоусов.

«Думаю, что это связано в первую очередь с госпротекционизмом в авиастроении. Это же касается ввода машин. Экономика будет „вылазить“, скорее всего, на бюджете авиастроения и дотациях на перевозки. У народа доходы-то не растут. Это же дорогой вид транспорта. Скорее всего, имеется отклик на попытки оживления экономики через госинвестиции в элемент авиации», — объяснил собеседник «360».

Он отметил, что S7 Group — один из первых претендентов на госдотации. Перелеты от нового лоукостера будут производиться на самолетах Airbus 320 neo на 186 кресел. У новой компании будет отличная от S7 бизнес-модель — с другой маршрутной сетью. Объединять их будет общий акционер, рассказали ранее представители.

До этого СМИ сообщили, что Red Wings создаст свой лоукостер. Источник «Коммерсанта» сообщил, что компания уже предупредила несколько региональных администраций и аэропортовых холдингов о том, что хочет запустить несколько местных лоукост-рейсов и создать внутри своей структуры соответствующее направление.