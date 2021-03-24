Дельфины вернулись в венецианские каналы. Интернет наполнился шутками, но это совсем не смешно

В марте прошлого года, когда страны объявляли полные локдауны, в Сети появились мемы про то, насколько очистилась природа без людей. Сейчас пользователи шутят, что один из них стал реальностью — в каналах Венеции заметили двух дельфинов. Однако на дельфинов нельзя полагаться как на детектор чистоты.

Когда пандемия коронавируса только начиналась, в Сети появились разные мемы из серии «природа настолько очистилась, что». Пользователи придумывали явно вымышленные ситуации, например, шутили про возвращение в каналы Венеции сумок от Louis Vuitton.

Источник фото: соцсети

Однако некоторые пытались выдать выдумку за реальность — тогда в Сети появился ролик, на котором якобы засняли приплывших в Венецию дельфинов. Позже выяснилось, что видео было снято в Сардинии, где дельфины часто встречаются. Однако спустя год история повторилась — и в этот раз ролик оказался настоящим.

24 марта CNN сообщил, что в понедельник в каналах Венеции заметили двух дельфинов — они «совершили однодневный тур» по городу. Сперва животных увидели в Гранд-канале, после этого — около острова Джудекка, а затем дельфины вернулись в Адриатическое море.

Прогулка могла стать опасной

Однако так просто все оказалось лишь на словах. Впервые пару дельфинов — по мнению ученых, это были мать с детенышем — заметили в 06:00 в канале Джудекка. Их обнаружил совладелец дренажной компании Марко Бузетто, который сразу сообщил о гостях властям. Через час команда Бузетто увидела дельфинов в устье Гранд-канала. Сотрудник компании Лука Фолин рассказал CNN, что животные оказались в большой опасности.

«Они были в большой опасности из-за того, что лодки двигались туда-сюда, и их могло повредить гребными винтами», — отметил он. Собеседник добавил, что вместе с другими членами команды пытался самостоятельно остановить движение, чтобы не дать дельфинам пострадать.

Зоолог Алексей Вайсман рассказал «360», что такая прогулка могла оказаться для дельфинов опасной.

«Самая большая опасность в таких местах, если там начнется судоходство — попасть под винт. Получить травму. Гондольер ему веслом не треснет, он его не догонит никогда. Или, не дай Бог, заплыть сдуру в какую-то трубу, коллектор, где не сможет развернуться и выплыть обратно. Там просто захлебнется. Но вообще они звери умные, они в такие узости не лазают», — отметил он.

Он подчеркнул, что такая урбанизированная среда для дельфинов чужда. При этом затопленный город мало чем отличается от условий скалистого побережья с большим количеством мысов и подводных скал. Он отметил, что в районе Геленджика под водой находятся похожие подводные стены, но дельфины отлично там плавают. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что такие заплывы дельфинов обязательно обернутся для них плохо.

Однако стоит помнить, что последствия могут проявиться не сразу, а через некоторое время.

«Если там достаточно грязная вода, то они могут подхватить какие-то кожные заболевания. Но [они] могут возникнуть, а могут не возникнуть. Может, какая-то инфекция, а может, они к ней невосприимчивы, а может, просто кожная реакция на какой-либо загрязнитель», — подчеркнул Вайсман.

Дельфинов пришлось спасать

Чтобы дельфины смогли вернуться в море, их пришлось направлять. Команда экспертов обнаружила животных в канале Джудекка, между церквями Сан-Джорджо Маджоре и Зителле. По словам ученого Гвидо Пьетролуонго, там было достаточно интенсивное движение судов, и дельфины оказались полностью дезориентированы.

«Они плавали во всех направлениях, в основном потому, что были напуганы. Дельфины в основном ориентируются по звуку, но здесь по обе стороны канала были стены, а вокруг лодки. Власти заявили, что они застряли там на два часа, плавая по кругу», — процитировал CNN слова ученого.

По данным издания, для спасательной операции специалисты объединили в цепь девять лодок. Таким образом животных направили к месту, где лагуна Венеции соединяется с Адриатическим морем. Чтобы выполнить задумку, у специалистов ушло более двух часов.

Шутки про чистоту природы не в тему

Зоолог Алексей Вайсман отметил, что дельфинов нельзя считать показателем очистившейся природы.

«Дельфины много где могут жить, они экологически достаточно пластичны, главное - что поесть. <…> Дельфины не индикатор чистой воды. Учитывая, что они отлично ориентируются без зрения, они могут жить в достаточно мутной воде», — отметил он.

Зоолог добавил, что существует разновидность пресноводных дельфинов: они живут настолько в мутной воде, что у них нет глаз — они атрофировались.

«Была бы еда, была бы рыба. Вот рыба, отчасти, показатель чистой воды. Потому что в совсем уже грязной, поганой воде ничего не заведется. Каналы достаточно мелкие, там развито судоходство — постоянно буравят воду винтами. Там фактор беспокойства — тогда мало что живет, а если рыбы нет, то и дельфинов нечего делать», — подчеркнул зоолог.