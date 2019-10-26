Современная Мисс Марпл. Бруклинская пенсионерка на страже порядка

Мэри Щембри — американская пенсионерка, которая более 30 лет занимается частным сыском. Она выслеживает лжецов и жуликов Бруклина. Подавляющее большинство клиентов Мэри — обманутые мужчины и девушки, которые подозревают свою вторую половинку в изменах или тайном браке. Но если раньше ей приходилось постоянно перевоплощаться, чтобы следить за объектом, то теперь для выполнения заказа достаточно мобильного телефона с доступом в интернет.

Мэри Щембри стала частным детективом по счастливому стечению обстоятельств. В 1980 году, после окончания колледжа, она устроилась на работу налоговым следователем в Нью-Йорке. Мэри отучилась на экономиста, поэтому эта работа не доставляла ей особых хлопот. В ее обязанности входило расследование дел, которые были связаны с недвижимостью. Спустя пять лет Мэри поняла, что устала от этого однообразия и хочет попробовать что-то новое.

То дама, то панк

После окончания одного из дел, Мэри столкнулась с подругой своего мужа. Женщина работала в группе одного из частных детективных агентств. Их обеих наняли для расследования дела Фердинанда Маркоса, который тогда занимал пост президента Филиппин, и владений его семьи недвижимостью в Соединенных Штатах. Коллеги знакомой имели на руках все необходимые бумаги, но не могли до конца в них разобраться, как как не знали всех тонкостей подобных расследований. Мэри ухватилась за свой шанс. Она взяла недельный отпуск на работе и заперлась в комнате с кучей коробок с документами. После тщательного исследования всех бумаг, она нашла доказательства того, что Маркусу принадлежали в Нью-Йорке четыре высотных здания.

Так у Мэри Щембри появилась новая работа. Устроившись, она заявила руководству, что любит заниматься кропотливыми исследованиями документов, а не слежкой за клиентами. Однако некоторое время спустя она попробовала себя и в этой роли — и поразилась тому, насколько хорошо у нее все получается. Мэри миниатюрная и стройная, и это большой бонус. Многие из тех, за кем ей приходилось следить, неодооценивали хрупкую женщину. Еще одним преимуществом Мэри неожиданно стал ее пол. В то время профессия детектива было в основном мужской, поэтому люди не подозревали, что Мэри может за ними наблюдать. Это давало ей возможность подходить к объектам на довольно близкое расстояние.

«Я не думаю, что вы бы смогли спокойно подойти так близко, если были бы мужчиной», — рассказала она корреспонденту The New York Times.

Она пояснила, что сложность работы детектива заключается в том, сможет ли он остаться невидимым для того, за кем наблюдает. Именно умение быстро маскироваться, становиться невидимкой для человека, за которым следишь целые сутки, позволяет успешно справится с поставленной задачей. Эти навыки у Мэри никогда не вызывали сомнений. Сменив одежду и парик, она могла превратиться из панка в элегантную даму и наоборот.

«Когда люди смотрят на тебя, основное, на что они обращают внимание — это твой торс. Именно это нужно менять. Вы можете не волноваться за свои ноги и оставить джинсы в покое. Все носят джинсы», - отметила Мэри.

Современный детектив

Сейчас Мэри Щембри 61 год. Однако профессию детектива она до сих пор не оставила, хотя ее обязанности сильно изменились. Вместо того, чтобы сутками наблюдать за входом в чей-то дом, детектив проводит свое рабочее время за компьютером в своем офисе.

«Вам не нужно сидеть возле чьего-то дома, чтобы видеть, когда его жильцы приходят и уходят. Вы можете отслеживать их из любого места», — пояснила Мэри

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Современные технологии и уровень развития городского видеонаблюдения позволяют ей следить за человеком без особых усилий. А еще у нее есть своя команда, которая в случае необходимости может проследить передвижения человека лично. Однако чаще всего для этого используются миниатюрные камеры, которые крепят к фонарному столбу возле дома или офиса. Мэри рассказала, что их техника не больше обычного ластика для карандашей, и легко крепится к любому предмету.

Щембри понимает, что с развитием технологий слежка потеряла былое значение. Достаточно найти хакера, который получит всю необходимую информацию, или, при желании, можно добыть ее самостоятельно. Однако не каждый сможет с первого взгляда понять, полезна ли добытая им информация. Поэтому Мэри советует оставить выяснения этого профессионалам с многолетним опытом, которые с первого взгляда отличат стоящие данные от «пустышки». Кроме того, не все данные, которые можно обнаружить, окажутся правдой. Мэри уверена, что хороший сыщик должен уметь отличать правду от вымысла, чтобы добраться до истины.