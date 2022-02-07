Совместить жуткое и классическое. Странная выставка Жана-Юбера Мартена удивила посетителей Пушкинского музея

В Пушкинском музее закончился один из самых необычных проектов — «Бывают странные сближенья…». Выставка куратора Жана-Юбера Мартена сочетала в себе то, что на первый взгляд совместить было невозможно: предметы разных фактур, эпох и предназначений. Каждый из них помогал раскрыть некий общий замысел. При этом проект был очень масштабным и, по мнению некоторых, едва не превзошел весь музей.

Замысел выставки «Бывают странные сближенья…»

В Пушкинском музее закончился масштабный проект куратора Жана-Юбера Мартена под названием «Бывают странные сближенья…». Выставку готовили четыре года, а вот продлилась она совсем недолго.

Это новый взгляд на коллекцию ГМИИ и историю искусства в принципе. На выставке присутствовали вещи из постоянной экспозиции. Однако при этом она совершенно по-новому явила более 400 произведений мирового искусства — от древнеегипетского до современного.

Источник фото: Instagram/svokhvg

По сути, Мартен отверг музейные и историко-искусствоведческие каноны. Он расставил бок о бок произведения абсолютно разных эпох и культур. Там были и чучела животных, и минералы, и ритуальные предметы. Так одни экспонаты давали ключ для разгадки других и образовывали те самые странные сближенья.

Источник фото: Instagram/alexeysalnikoff

Всю экспозицию поделили на 13 отдельных глав. В их рамках предметы и выстраивали в некие последовательности. В разделе «От яблока к земному шару» куратор предложил посмотреть, как перекликаются запретный плод и небесный глобус на картинах старых мастеров с шарообразной конструкцией Родченко и инсталляцией в виде музыкального автомата корейской художницы Кимсуджи. В другой главе можно отследить взаимосвязь между складками на одеждах Девы Марии, кубизмом Пикассо и кристаллами кварца. А в разделе «Пять чувств» можно покрутить «Велосипедное колесо» Марселя Дюшана, а также получить из автомата Art Is конфетку с цитатой. Это отсылка к жвачкам с любовными предсказаниями. При этом в проекте нет этикеток.

Источник фото: Instagram/anutkautka

Масштаб выставки «Бывают странные сближенья…»

Проект впечатлил не только содержанием, но и масштабом.

Источник фото: Instagram/myavor

Экспозиция заняла почти весь второй этаж главного здания, то есть основную выставочную ось, а также семь залов постоянной экспозиции. При этом перемещаться по ним нужно было по строго определенному маршруту. Ведь, по идее куратора, пришедший на выставку должен довериться только своим чувствам, забыв о привычной искусствоведческой логике.

Скандально известный автор популярной части выставки

Наверное самой инстаграмной частью выставки можно назвать связанную из шерсти овечки Долли тушку разделанного кролика. Ее автором стал французский дуэт Art Orienté, состоящий из художников Бенуа Манген и Марион Лаваль-Жанте. Они прославились после того, как в 2011 году проект «Да живет во мне лошадь» получил «Золотую Нику».

Тогда Марион Лаваль-Жанте ввела себе сыворотку лошадиного иммуноглобулина и примерила образ кентавра. Она стояла на робокопытах. Цель такого действия была в том, чтобы публично разрушить границу между человеком и животным, а также испытать к нему глубокую эмпатию.

Ради этого художница несколько месяцев подготавливала свой организм. Она вводила лошадиные иммуноглобулины. А сам процесс девушка называла митридатизацией. Это было сделано в память о понтийском царе Митридате. Ведь именно он сам воспитал себе иммунитет к ядам. Каждый день Митридат принимал их в небольшом количестве.

«Мое новое тело было сверхмощным, сверхчувствительным, сверхнервным и очень неуверенным в себе. Как известно, травоядные животные очень эмоциональны. Я не могла спать. Я, наверное, ненадолго почувствовала себя лошадью», — процитировало Марион Лаваль-Жанте издание «Афиша Daily».