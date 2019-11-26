Чех возмутился слишком советской Москвой. Ему ответил бывший главный архитектор «Моспроекта»

Чешскому писателю и иллюстратору Войтеху Юрику не понравилась Москва. Его возмутили слишком «социалистические» виды российской столицы, а также обилие «напоминаний о советских успехах». «360» поговорил с бывшим главным архитектором «Моспроекта» и рассказывает, почему советское наследие не так уж плохо.

Войтех Юрик рассказал о поездке в российскую столицу в своем блоге, сопроводив возмущение «советскими видами» лишь одной фотографией — с задов «Музеона», где находится инсталляция из многочисленных фигур первого советского вождя, а неподалеку — композиция «СССР — оплот мира».

Вот так выглядит композиция. Источник фото: Wikimapia

«Я не выносил школьных уроков русского языка с этими россказнями о советских реалиях. Но я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках: социалистическую, полную лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат и напоминаний о советских успехах на каждом шагу», — передает его слова РИА «Новости».

Советской символики в Москве действительно хватает, особенно если сравнивать Москву с имперским Санкт-Петербургом — все-таки почти все 70 лет существования Союза его столицей была Москва. С этим согласен и советский и российский архитектор Владимир Плоткин — профессор Международной академии архитектуры. С 1985 по 1995 годы он работал главным архитектором организации «Моспроект», формировавшей облик Москвы с 1930-го года.

Я не считаю, что в Москве чересчур много советского. Да, осталось несколько памятников, связанных с советской эпохой, которые действительно имеют определенную художественную ценность. Есть какие-то моменты, которые нельзя вычеркивать из сознания людей Владимир Плоткин.

О мавзолее Ленина чех пишет исключительно с неприязнью. Даже его экскурсовод якобы с облегчением вздохнул, узнав, что гость не желает смотреть на гробницу советского вождя. Саму конструкцию мавзолея Юрик назвал «отвратительным», что вызвало удивление у бывшего главного архитектора.

Источник фото: РИА «Новости»

«Как памятник архитектуры он (мавзолей — прим. ред.) более чем достойный. Лично архитектор Щусев делал как-никак. Что-то у него со вкусом, у этого товарища, либо очень предвзятое, изначально негативное отношение», — смеясь, добавил Плоткин.

На Красную площадь Юрика не пустили — она была временно закрыта. Позже попасть на главную площадь России придирчивому чеху все же удалось, но он все равно остался недоволен — пришлось проходить проверку и показывать содержимое рюкзака. Юрик назвал эту меру безопасности «очередным бессмысленным издевательством». «И так в Москве со всем. Повсюду контролируют, охранники, полицейские, солдаты и бессмысленная суета», — написал он.

Московское метро тоже вызвало волну негодования. Юрик посетил станции Комсомольская, Новослободская, Киевская, Маяковская, но в каждой из них смог заметить только то, как резко контрастирует их «помпезная роскошь» с «вездесущими нищими» и панельными домами на окраинах города, которые «как будто перекочевали из каких-нибудь индийских бедных районов».

Вопрос «панелек» в Москве сейчас благополучно решают — программа реновации была создана специально для этого. А Владимир Плоткин отметил, что панельное домостроение есть во всей Европе, так что чешского писателя не должны были удивить «панельки» в России, тем более что окраины, где находится большая их часть, не входят в обычные туристические маршруты.

«Если ходить по центру Москвы, я не знаю, где он там увидел панельные дома. Во всем мире есть трущобы. Если настроиться на то, что приедешь в Москву и будешь шляться по маргинальным районам, то… Конечно, в Москве они есть, но они есть в любом мегаполисе», — добавил архитектор.

Но положительные моменты в «ужасной советской Москве» найти все же удалось: Юрику понравились парки, особенно «Зарядье», и Третьяковская галерея, Большой театр. Храм Христа Спасителя и вовсе вызвал у придирчивого туриста восхищение.