Совфед предложили формировать по новым правилам. Главные изменения

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов о формировании Совета Федерации, статусах сенатора и депутата. «360» собрал главные изменения, которые содержатся в поправках.

«Сегодня в Государственную думу президентом внесен очередной пакет законопроектов в целях реализации обновленных положений Конституции», — сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Павла Крашенинникова, законопроекты были подготовлены, чтобы привести законодательство России в соответствие с изменениями, которые внесли в Конституцию.

Согласно законопроекту, предлагается обновить закон «О порядке формирования Совета Федерации». Нововведения:

— в Совфед, кроме двух сенаторов от каждого региона, будут входить до 30 федеральных сенаторов. Пожизненно посты смогут получить семь сенаторов и бывшие президенты;

— президент будет назначать федеральных сенаторов сроком на шесть лет;

— пожизненно смогут стать сенаторами граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности;

— стать сенатором сможет только гражданин, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий в России. Также кандидату должно быть не меньше 30 лет и у него не должно быть иностранного гражданства;

— бывший президент становится сенатором сразу после подачи заявления. Подписать документ необходимо в течение трех месяцев после истечения президентских полномочий. Если лидер страны занимал свой пост до начала действия нового закона, то заявление подается в течение трех месяцев после его вступления в силу;

— запрещается становиться сенатором людям с неснятой судимостью. Это касается не только тяжких преступлений, но и преступлений средней тяжести. После погашения судимости потребуется подождать определенный срок. По преступлениям средней тяжести — пять лет, тяжким — 10 лет и особо тяжким — 15 лет;

— обязательный ценз оседлости при выдвижении в Совфед от регионов отменяется для действующих сенаторов и депутатов от этого региона, генералов, послов и служивших в этом регионе чиновников и силовиков, федеральных чиновников, имеющих высший чин гражданской службы — действительный государственный советник 1-го класса.

Кроме того, президент предложил изменить закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы ФС РФ». Проект предусматривает такие нововведения:

— полномочия сенатора или депутата могут быть досрочно прекращены, если выявятся факты, говорящие о несоблюдении установленных требований. Это может быть наличие иностранного гражданства или несоблюдение требований о сроке проживания в регионе страны;

— сенаторы и депутаты смогут после вступления в должность продолжить военную или правоохранительную службу;

— после истечения срока полномочий сенатора или депутата прежнее место работы предоставляться не будет;

— для бывшего президента, ставшего сенатором, сохраняются социальные и иные гарантии, установленные законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».