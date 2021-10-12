Как распознать сигналы послеродовой депрессии и помочь молодой маме. Советы психологов

Москвичка выпала из окна с двумя детьми, оставив записку. Все произошло, когда ее муж был на работе. По данным СМИ, женщина жаловалась на одиночество. Можно ли увидеть опасные сигналы от только что родивших женщин и как им можно помочь — в материале «360».

Тела женщины и двух ее детей нашли под окнами дома на улице Левобережная. Предположительно, они выпали из окна с 19-го этажа. По данным Telegram-канала Shot, муж в этот момент был на работе, после случившегося он почти сразу приехал домой.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что женщина оставила записку. В ней было сказано, что она никого не винит. По предварительной информации, у погибшей были проблемы с психическим здоровьем.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних». Погибшей было 34 года, одному ребенку было три года, второй родился в этом году.

Кто подвержен послеродовой депрессии

Послеродовая депрессия в основном возникает у женщин, у которых ожидания не совпали с реальностью, рассказала «360» семейный психолог Наталья Наумова. Это бывает, как правило, у женщин, у которых была сложность забеременеть: либо психологическое, либо физическое бесплодие. То есть очень много усилий, либо много мечтаний было о том, как это будет, и ситуация оказалась не такая, объяснила психолог.

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Но бывает, что женщина из-за родов устала настолько сильно, что ей нужна помощь, а родственники, например, не могут ее оказать, и женщина тоже чувствует себя растеряно, не знает, что делать, и тоже попадает в депрессивное состояние. Тут также могут быть и выбросы гормонов, которые способствуют этому.

Но в большинстве случаев послеродовая депрессия связана с тем, что женщина понимает, что она больше не справляется, не может делать свои дела как обычно, ей нужно заботиться о ребенке, а ребенок не соответствует ожиданиям Наталья Наумова Семейный психолог

Послеродовая депрессия возникает в большинстве случаев у той женщины, которая была востребована, считает психолог Ольга Латынцева, и тут у нее резко все остановилось, то есть ей не надо никуда ехать, она не получает зарплату, никем не командует, ни с кем не совещается. У нее наступает так называемый день сурка. Если женщина не может найти себе никакого другого занятия, то ей тяжело перестроиться. Плюс к этому у нее меняется тело, что-то начинает болеть. Латынцева отметила, что сказывается и недосып.

При этом она отметила, что, чтобы женщина дошла до мыслей о суициде, такое состояние «должно что-то еще усилить». Суицидальные мысли — это когда человек хочет на себя обратить внимание, либо от бессилия принимает какое-то ошибочное решение, объяснила психолог.

Например, если никто на нее и так внимания не обращал, когда она забеременела: незапланированная беременность была, или уже какие-то проблемы в отношениях были. Разумеется, в декрете все это усиливается, объяснила Латынцева. Женщина себя накручивает, и когда рождается ребенок, опять же с недосыпом, это все во много раз увеличивается, голова начинает пульсировать.

Как помочь женщине при послеродовой депрессии

Латынцева заметила, что кризисные состояния — это апатия. Человек перестает мыть голову, следить за собой, он замкнут в себе. Когда человек изо дня в день не может толком ни о чем поговорить, уже не особо связная речь, ничего не хочет: ни есть, ни гулять, не улыбается, ничто не радует, в том числе и ребенок.

Если женщину не радует уже даже ребенок, она даже ему не улыбается, это уже такой не то что звоночек, это конкретный сигнал, что человек находится в глубочайшей депрессии, потому что когда ребенок не радует женщину — это уже опасно Ольга Латынцева Психолог

Чтобы справиться с таким состоянием надо занимать голову. Первое — это помыть голову, помыться с головой. Психолог советует найти 15 минут, когда ребенок спит, или попросить кого-нибудь на это время с ним посидеть.

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Второе — это во время прогулки с ребенком не думать о своих проблемах, не накручивать себя, а слушать какие-то интервью людей, аудиокниги. Это обязательно должно быть что-то мотивирующее, усугублять свое состояние негативной информацией не надо. Кроме того, по возможности, женщине не надо на себя наваливать все, а надо наоборот просить о помощи родственников, а также и спать тогда, когда ребенок спит, и наполнять себя тем, что нравится.

Надо сберечь себя для своего же ребенка Ольга Латынцева Психолог

В такой период очень важно, чтобы родственники пришли на помощь, поддержали женщину, особенно в первые три месяца, отметила Наумова.

Если через три месяца депрессия сохранилась, то это повод обратиться к психологу и работать для того, чтобы как можно быстрее помочь маме справиться, потому что часто женщины в таком состоянии могут и ребенку, и себе причинить вред, объяснила семейный психолог.

Очень важно, чтобы родственники не бездействовали, смотрели в насколько критичной ситуации находится женщина, помогали ей с ребенком, с домашними делами, не ругали ее и поддерживали.

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Она также отметила, что мужу и родственникам следует обратить особое внимание, если женщина боится касаться ребенка, она тревожится, она ходит грустная, она рассказывает, что ей в целом страшно, и что не этого она хотела, объяснила семейный психолог.

Обычно, по словам Наумовой, женщины сигнализируют открыто: у них истерики, они плачут, они требуют помощи. Здесь очень важно поддержать женщину, она втянется и через 2-3 месяца будет вполне успешно справляться, отметила семейный психолог, самое главное на начальном этапе помочь ей.