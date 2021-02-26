С распространением коронавируса россияне стали чаще обращаться к психологам и психиатрам. Число пациентов с тревожными и депрессивными расстройствами выросло в разных регионах на 10-30%. «360» поговорил со специалистом о том, как не впадать в хандру и когда обращаться за помощью.

Число пациентов растет

В Петербурге количество обращений к психиатрам за время пандемии увеличилось на треть по сравнению с 2019 годом, сообщили «Коммерсанту» в Центре имени Бехтерева. В департаменте соцзащиты Москвы оценили рост звонков на телефон неотложной психологической помощи «051» в 28%.

В минздраве Башкирии рассказали, что весной 2020 года резко, на 30-40%, увеличилось число обращений, связанных с тревожностью, паническими и навязчивыми расстройствами.

Согласно подсчетам депздрава Воронежской области, в службу экстренной психологической помощи в 2020 году поступило на 10,4% больше обращений, чем годом ранее.

Число обращений в клиническую психиатрическую больницу Приморского края выросло за прошлый на 10% — до 126 тысяч.

Рост обращений отмечен в Пензенской, Ульяновской, Волгоградской областях.

Советы психолога

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В разговоре с «360» психолог Евгений Фомин рассказал о методиках, помогающих справиться с тревожным расстройством самостоятельно.

«На первое место я всегда ставлю спорт, потому что он помогает отвлечься, переключиться на физические ощущения с эмоциональных. Второе — это исключение тревожных источников информации — выход из Telegram- или YouTube-каналов, которые настраивают на негативные переживания — ощущение беспомощности и несправедливости», — сообщил он.

Если рядом (в транспорте, на работе или магазине) оказывается неадекватный или агрессивный человек, специалист советует свернуть общение и покинуть это место. Также можно позвонить в полицию или скорую психиатрическую помощь.

«Если человек на взводе, неадекватен текущей ситуации, с ним не стоит вступать в перепалку», — подчеркнул Фомин.

В случае, если общения избежать не удалось, нужно «постепенно выходить из коммуникации», говорит психолог.

Чтобы помочь близким, которые излишне раздражены или тревожны, стоит для начала спросить, в чем причина их волнений. Тревоги могут лежать на поверхности. В этом случае можно победить их силой логики.

Если близкий человек зациклен на мысли «сейчас пандемия, и значит все будет плохо», можно разбить этот страх на части и обсудить каждую по отдельности.

«Давай подумаем, что именно тебя пугает в пандемии, чего ты на самом деле боишься и почему ты считаешь, что будет все плохо?» — предлагает Фомин основу для диалога.

Когда человек проговаривает свои страхи, их нужно «рационализировать и сверять с реальностью», подчеркивает психолог.

«Почему ты думаешь, что все будет плохо из-за коронавируса? Давай посмотрим процент заболеваемости и смертности. Летальный исход 2-3% — это довольно низкий процент», — предложил Фомин вариант убеждения.

Комментируя боязнь людей обращаться за психологической помощью из-за возможной постановки на учет у психиатра, специалист заявил, что единого учета в России нет.

В больницах на учет ставят пациентов, которые обратились за помощью к психиатру и нуждаются в постоянном наблюдении или в льготных лекарствах.