Советское наследие позволило ВСУ обстреливать города. Эффективность «Градов» нельзя недооценивать

История реактивной системы залпового огня «Град» насчитывает почти 60 лет. Удачное сочетание огневой мощи, простоты эксплуатации и относительно невысокой стоимости сделали свое дело: РСЗО быстро завоевала популярность во всем мире. Украине вооружение досталось в наследство от СССР. Теперь ВСУ используют «Грады» для обстрела освобожденных территорий.

О необходимости переоснащения вооруженных сил СССР заговорили в середине 1950-х годов. Армии потребовалась принципиальная новая по тактико-техническим характеристикам РСЗО. Ее разработкой в 1959 году занялись в тульском НИИ-147. Руководил процессом главный конструктор Александр Ганичев. Серийное производство «Градов» запустили с 1963 года. До конца 1980-х его не прекращали.

Самая распространенная РСЗО в мире

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в беседе с «360» напомнил, что РСЗО «Град» поступил на вооружение Украины как советское наследие.

«РСЗО „Град“ — самая распространенная в мире реактивная система залпового огня. Она имеется не только на Украине — во многих странах, которые теперь нам совсем не дружественные. В большом количестве. Это самое распространенное оружие в мире из РСЗО», — пояснил он.

«Грады» были основной системой залпового огня в СССР, заметил полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук. После развала Советского Союза на территории Украины осталось очень много артиллерии.

«Киевский и Одесский военный округа были южными направлениями СССР. Здесь страна планировала все операции [по этим направлениям], и большое количество артиллерийской техники осталось на складах», — заметил специалист.

Не устаревающее орудие

Боевое крещение «Градов» состоялось в 1969 году: их применение в ходе пограничного конфликта с Китаем на острове Даманский стало переломным моментом в борьбе за контроль над этой территорией. В итоге в ряду РСЗО системы заняли примерно то же место, что и автомат Калашникова в мире стрелкового оружия.

«„Грады“ до сих пор совершенны, имеют много различных модификаций, продолжают развиваться. Поэтому это оружие, которое вряд ли устареет в ближайшее время», — подчеркнул Константин Сивков.

Россия, добавил военный деятель, модернизировала систему — у РСЗО «Град» появились принципиально новые возможности. У ее потомка — «Торнадо-Г» — вдвое большая дальность стрельбы. В настоящее время с точки зрения боевой эффективности оружие по-настоящему беспрецедентное.

Боеприпасов множество

По словам Анатолия Матвийчука, «Град» не основное, но могучее оружие ВСУ. Дальность его стрельбы — 40 километров, что как раз входит в периметр боевых действий полка.

«Достаточно эффективное оружие: 40 стволов, направляющих залп, покрывают площадь приблизительно в шесть-семь гектаров», — напомнил военный эксперт.

«Градов» на Украине скопилось действительно много. В советское время вооружения на складах хватило бы на две фронтовых операции длительностью в 60-70 суток.

«Боеприпасов немерено. Наши солдаты, конечно, сейчас их утилизируют», — сказал Матвийчук.

Эксплуатация РСЗО «Град» хорошо отработана и дешева. Систему можно устанавливать на базе ЗИЛа или КрАЗа.

«Она (система — прим. ред.) тем и ценна, что предельно простая. <…> К нему огромное количество различных боеприпасов», — согласился с коллегой Константин Сивков, добавив, что поэтому сейчас ВСУ активно обстреливают города Донецкой и Луганской народных республик и освобожденных территорий из «Градов».

Только за последние три месяца украинские военные почти тысячу раз открывали огонь по ЛНР. Обстрелы Донецка и других населенных пунктов ДНР не прекращаются день за днем.