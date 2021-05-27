Советский след в «Гарри Поттере». На столе Дамблдора заметили подстаканник из 50-х

Россиянка заметила в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка» советский подстаканник на столе у профессора Дамблдора. Такие предметы были довольно редкими, хотя и сегодня их еще можно купить с рук по всей территории бывшего СССР.

Пользовательница Telegram обратила внимание на то, что в шестой части франшизы «Гарри Поттер» в кабинете директора Хогвартса Альбуса Дамблдора есть необычный для магического мира предмет — подстаканник, похожий на те, что производили в Советском Союзе в 50–60-е годы.

Источник фото: Telegram Mom I’d Like to Fuck

Сайт podstakannik.ru, на котором собираются любители советского раритета, в том числе и подстаканников, гласит, что с таким узором посуда производилась на Ленинградской ювелирной фабрике между 1950 и 1961 годами. ДЛТ, о котором в соей публикации говорит пользовательница, — это Дом ленинградской торговли, долгое время остававшийся крупнейшим универсальным магазином Северной столицы.

Подстаканник, попавший на кадры «Гарри Поттера», действительно может быть советским, отметила арт-консультант и антиквар Жанна Полански.

«Это может быть он, почему нет? Учитывая, что в Америке много людей, которые уехали из России, в том числе в 1990-е. Они могли увезти с собой из комиссионки. Обычно режиссеры ходят по таким местам, чтобы найти интересную атрибутику», — пояснила она «360».

По словам антиквара, такие подстаканники не редкость. На поиски подобного предмета не придется тратить недели — хватит лишь поиска в Сети. Обойдется один подстаканник в две-три тысячи рублей.

Немного о «Пиках»

История подстаканников «Пики» и даже производившего их завода во многом покрыта тайной. Считается, что свое название узор получил благодаря сходству с одноименной мастью игральных карт. Сами подстаканники делали из латуни или серебра, а узор наносили эмалью разных цветов: голубого, черного, белого, красного и даже золотого.

Сегодня такие подстаканники можно найти на интернет-аукционах в самом разном состоянии и виде. Причем можно обратить внимание, что одни подстаканники явно старше других — это видно по ручке. У одних она плоская — такие делают на заводах при массовой штамповке. У других же ручка округлая и тоже имеет орнамент. Это могут быть более старые образцы одной и той же модели.

Ценители старины могут найти себе редкие подстаканники «Пики» на разные бюджеты — есть предложения от 900 рублей до четырех с лишним тысяч за один предмет. Причем не всегда цена обусловлена состоянием.

История же ювелирной фабрики, которая производила эти подстаканники, описана мало, к тому же в начале ХХ века многие предприятия национализировались и меняли названия, а в середине ХХ века объединялись, что сбивало историков со следа. Ленинградская ювелирная фабрика меняла статус на завод, была частью ювелирно-часового завода, предприятия Лен-ИЗО и входила в знаменитое объединение «Русские самоцветы». В одно и то же время в городе на Неве работали сразу две абсолютные тезки — Ленинградские ювелирные фабрики.