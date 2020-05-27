Совет ЕС упростил визовый режим с Белоруссией. Зачем белорусам «поблекший европейский рай»?

«Думаю, это выгодно обеим сторонам — и ЕС, и Белоруссии. Не думаю, что на границе с ЕС после этого соглашения будут толпы гостей. Этим всегда нас пугали. Однако и когда упростили все с Польшей, и когда с Украиной упростили визовый режим, никаких толп нигде не было. Жизнь в ЕС довольно сложная и неоднозначная. Имидж европейского рая давно поблек», — заявил в разговоре с «360» депутата бундестага Вальдемар Гердт.

По его словам, ЕС сейчас интересно иметь с Белоруссией более открытые отношения. Ведь Союз хочет улучшения диалога с Россией. А без улучшения отношений с Минском все это будет выглядеть странно, считает Гердт.

Убирать барьеры — это здорово. Я был бы рад, если бы такую процедуру провели и по отношению к России, и к другим странам. Всегда позитивно оцениваю любую форму упрощения искусственных барьеров, мешающих межгосударственному общению, как на уровне политики, так и на уровне простых граждан Вальдемар Гердт депутата бундестага

Собеседник «360» уверен, чем проще будут общаться граждане между собой, тем сложнее будет политикам втянуть их в какую-то неприятную историю.

«Заключение соглашения, направленного на облегчение выдачи виз, является важным этапом в отношениях наших народов и внесет вклад в укрепление экономических, культурных и научных связей», — подчеркнули в заявлении ЕС.

Соглашение об облегчении выдачи виз предполагает взаимное снижение их стоимости до 35 евро. Более того, срок пребывания должен вырасти вдвое — до 180 дней в году. Также белорусы ожидают получения большего количества долгосрочных виз.

Соглашение о реадмиссии же предполагает, что Белоруссия и ЕС должны осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые «не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга».

О решении Лукашенко упростить визовый режим с Европой стало известно осенью. Власти Белоруссии тогда отметили, что делают это для обеспечения мобильности своих граждан. Консультации по проектам велись с 2014 года. По данным Евросоюза, в прошлом году гражданам Белоруссии выдали около 650 тысяч шенгенских виз.