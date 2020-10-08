Совесть сильнее закона. Участница «Холостяка» понесет наказание, даже если ее признают невиновной

В аварии на Кутузовском проспекте с участием участницы шоу «Холостяк» пострадал не только пешеход. Сама девушка перенесла огромный стресс, пока о ее состоянии юрист не распространяется. Но последствия потрясения от того, что она невольно стала участницей убийства человека, спровоцировавшего аварию, могут быть очень серьезными.

Поздним вечером 5 октября на Кутузовском проспекте произошла страшная авария. Мужчина перебегал оживленную трассу в 150 метрах от пешеходного перехода. Виктория Короткова, модель и участница шоу «Холостяк», боровшаяся за сердце Егора Крида, ехала на Gеlаndеwаgеn и сбила пешехода. Девушка была трезва.

На камеры дорожного наблюдения попал отрывок аварии — автомобиль вылетел на встречную полосу и остановился — возможно, Короткова пыталась избежать столкновения. Человека на записи едва видно. Первым ударом мужчину отбросило, и он попал под колеса еще одной встречной машины. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Мужчина, погибший в этом ДТП, оказался безработным Александром Новиковым. Его мать рассказала, что он сильно пил на протяжении нескольких лет, так как не мог пережить развод с женой. В вечер гибели он в очередной раз ушел из дома, чтобы выпить. Лечить зависимость мужчина отказывался.

Психолог Евгений Фомин рассказал «360», что аналогичные случаи, когда люди решают перебежать оживленную многополосную трассу, случаются не только из-за состояния опьянения.

«Люди настолько привыкают к постоянной безопасности, что они начинают игнорировать реальную опасность, которая им грозит, например, в случае перебегания дороги. Инстинкт самосохранения может в определенных условиях ослабевать, не всегда он срабатывает адекватно ситуации», — уверен он.

Без отягчающих

Тем не менее мать Новикова винит в гибели сына девушку за рулем. Она уверена, что у Коротковой даже не было прав, однако эту информацию пока не подтвердили. При этом женщина признала, что ее сын также ответственен за случившееся — он перебегал дорогу в неположенном месте.

Адвокат Коротковой от лица модели принес семье погибшего мужчины соболезнования. Комментировать ситуацию он пока отказался. Сейчас правоохранительные органы проводят доследственную проверку, только после нее станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело, объяснил «360» адвокат правового центра «Человек и закон» Ильдар Фазлеев.

«Цель действий правоохранителей — установить, имел ли водитель техническую возможность предотвратить наезд. Если эксперт-автотехник утвердительно ответит на этот вопрос, то возбуждение уголовного дела весьма вероятно», — уверен он.

При этом юрист добавил, что если дело будет заведено, то модели скорее всего будут предъявлять обвинение по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, с максимальным наказанием в виде пяти лет тюрьмы. Однако даже в этом случае, по словам Фазлеева, тюремного срока Коротковой скорее всего не дадут.

Как показывает практика, при таких неочевидных обстоятельствах, когда пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, водитель находился в абсолютно трезвом состоянии, вероятность сурового наказания невысока Ильдар Фазлеев адвокат правового центра «Человек и закон».

После ДТП, как сообщают СМИ, Короткова не сразу смогла осознать произошедшее, позднее у нее случилась истерика. Сейчас адвокат модели пытается наладить связь с семьей погибшего, чтобы оказать им посильную помощь.

«Думаю, при таких обстоятельствах лишение свободы ей не грозит даже в случае возбуждения уголовного дела», — заключил Фазлеев.

Муки совести

Евгений Фомин объяснил «360», что подобные чрезвычайные ситуации могут вызывать сильнейшие нервные потрясения у участников. Человек, переживший аварию, землетрясение, пожар или другое ЧП зачастую впадает в состояние посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

«В этом состоянии человек находится в депрессивном статусе, возникает повышенная тревожность, он постоянно зациклен на воспоминаниях о произошедшем. Как правило, такое испытывают люди после активных боевых действий», — объяснил он.

При этом, уверен врач, в подобных ситуациях, авариях, человек может реагировать на изменяющиеся обстоятельства мгновенно, так как скорость реакции всегда была одним из факторов выживаемости.

«Человек может так реагировать, если он не отвлечен на свои мысли, на свое внутреннее психологическое состояние, например, если он сам в депрессии», — считает Фомин.

Судя по видео, девушка как раз пыталась уйти от столкновения, но нельзя забывать, что увести машину — тем более такую большую — значительно труднее, чем, например, просто увернуться.

Врач уверен, что последствия аварии могут еще долго отражаться на водителе. Процесс психологического восстановления достаточно длинный и трудоемкий — здесь может понадобиться как психологическая помощь, проработка травмирующего события, психотерапия, так и медикаментозное лечение, которое поможет вывести человека из состояния стресса, тревоги или депрессии.

«Процесс психологического восстановления зависит от множества факторов, например, был ли человек виноват в ситуации или он стал невольным участником, есть ли чувство вины. Бывает, что человек на следующий день садится за руль, а бывает, что не то что за руль, вообще в машину больше никогда не садится», — объяснил он.