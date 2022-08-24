Совершат «каминг-аут». Вслед за IKEA на российский рынок вернутся другие компании

Днем 24 августа стало известно, что компания IKEA, объявившая об уходе с российского рынка, может остаться. Осведомленный источник сообщил, что руководство торговой группы намерено взять паузу, а через два года вернуться. Это вполне реальный сценарий, и вслед за IKEA вернуться могут и другие западные компании.

IKEA хочет остаться в России

В начале июня в IKEA заявили, что больше не видят возможности вернуться на российский рынок. В руководстве компании отметили, что это связано с трудностями с логистикой и ухудшением ситуации с бизнес-цепочками. После этого объявили финальную онлайн-распродажу. Она стартовала 5 июля, но из-за большого количества заявок пришлось ввести электронную очередь. В середине августа IKEA объявила о завершении распродажи.

Источник фото: РИА «Новости»

В среду появилась другая информация. «IKEA никому не собирается продавать свой бизнес в России, чего никогда не делала и в других странах. Ретейлер планирует вернуться в РФ самостоятельно в течение года-двух», — рассказал источник, близкий к руководству компании. Он пояснил, что магазины могут сдать в аренду, а также сохранить около 700 сотрудников, переведя их на работу в офисы. По словам источника, руководство ретейлера готово вернуться на отечественный рынок после ослаблений санкционного режима и улучшения экономической обстановки.

IKEA совершит «каминг-аут»

По мнению независимого эксперта FMCG-рынка Александра Анфиногенова, шансы на то, что ретейлер вернется в Россию, приближены к 100%. В беседе с «360» он заявил, что на уход западных компаний сильно повлияла политика. С экономической точки зрения у них все было хорошо. Специалист отметил, что Россия занимала в их транснациональной деятельности далеко не последнее место, как это пытались показать на Западе.

Нет никаких сомнений, что вернутся практически все. Будет такой каминг-аут: все скажут, что «Мы были введены в заблуждение, наши СМИ не доводили до нас то, что есть на самом деле» Александр Анфиногенов эксперт.

По словам Анфиногенова, даже сейчас западные компании ставят свой бизнес в России на паузу и выжидают время, помогая параллельному импорту, чтобы сохранить лояльность аудитории и долю рынка.

Казнить нельзя помиловать

Если западные компании решат вернуться, их обязательно нужно пустить обратно, заявил Анфиногенов. Он подчеркнул — Россия никогда не отказывалась от выгодного сотрудничества.

Будем считать, что это была критическая фаза с точки зрения психиатрии. Она закончится, и все вернется к нормальному диалогу Александр Анфиногенов эксперт.

Однако властям нужно сделать определенные выводы, отметил эксперт. По его мнению, транснациональным компаниям не нужно давать возможность занимать в своих категориях опасную долю рынка.

Источник фото: РИА «Новости»

«Условно говоря, нельзя, чтобы „Пепси-кола“ и „Кока-кола“ занимали 75% рынка, а российские и остальные производители — 25%. Так нельзя, нужно квотировать. А потребители будут только рады», — заявил Анфиногенов.

Если IKEA все же вернется через два года, то все это время будет работать на других рынках, пояснил эксперт. Он напомнил, что эта компания работает в Европе и Америке, а уникальной ее делает то, что она работает только с собственной торговой маркой.

На прошлой неделе стало известно, что IKEA ликвидирует дочернюю компанию в России. Процесс ликвидации начали в отношении ООО «Икеа дом», которая управляет сетью магазинов бренда в стране.