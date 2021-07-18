Сотвори церковь для кумира. Откуда взялись марадонианство, изианство и копимизм

Первая в Мексике и вторая в мире церковь Марадоны открылась в штате Пуэбла. Храм в честь легендарного аргентинского футболиста, который забивал мячи «рукой Бога», проповедует так называемую пародийную религию.

Заветы Марадоны

Первую марадонианскую церковь открыли в Аргентине еще при жизни футболиста. Идея обожествления Марадоны, как несложно догадаться, принадлежит его фанатам. По легенде, конфессию учредили прямо во время посиделок в баре 30 октября 1998 года, когда Марадоне исполнилось 38 лет. Ровно через три года в храме состоялось первое богослужение.

Службы в храме традиционно проходят два раза в год — 30 октября, в день рождения Марадоны, и на «марадонианскую» Пасху, которая отмечается 22 июня, в годовщину матча четвертьфинала ЧМ-1986 против сборной Англии, в котором аргентинец забил свой знаменитый гол рукой, за который потом оправдался, заявив, что это была «рука Бога». Почитатели футбольного божества сделали автобиографию Марадоны «Я — Эль Диего» своей альтернативной Библией.

Вторую церковь Марадоны на этой неделе открыл в Мексике аргентинец Марсело Санкадор. Храм футбола появился в муниципалитете Сан-Андрес-Чолула. Административным центром этого района является бывший индейский город Чолула с крупнейшей в Америке пирамидой, на которой стоит католическая церковь Пресвятой Девы Утешительницы. Но не будем лезть в чужой монастырь, ведь речь идет о религиозности пародийной. И тут есть над чем посмеяться.

In Yeezus We Trust

Альтернативные церкви наподобие марадонианской зачастую представляют собой нечто наподобие фан-клуба.

Так поклонники американского рэпера Канье Уэста в 2014 году придумали «изианство», на что фактически напрашивался альбом Yeezus, на тот момент — последний в дискографии артиста. Туда же вошла скандальная композиция под названием I Am a God («Я — Бог»), в которой Канье поведал, как поговорил с Иисусом и тот спросил у него: «Как дела, Йизус?». Изианский храм существовал только виртуально. В специальном разделе на сайте авторы называли себя группой анонимов, которые считают Йизуса божеством, ниспосланным Господом. Одна из пяти заповедей гласила, что человек должен творить и развиваться, а не проводить жизнь в муках.

Сейчас сайт последователей Йизуса уже не работает.

Ты не видишь единорога, но он есть

Пародийные религии уже по определению бросают вызов традиционным вероучениям. И одним из примеров такого остроумия агностиков является церковь Невидимого Розового Единорога (НРЕ). Божество здесь принимает парадоксальный облик единорога, который является розовым и невидимым одновременно. Взаимоисключающие атрибуты вкупе с невозможностью опровергнуть существование НРЕ, возможно, подпадают под статью об оскорблении чувств верующих, но в РФ пока таких прецедентов не было.

Интересный опыт Швеции, где официально признан религией копимизм (от английского copy me — «копируй меня»). Церковь копимизма при этом не верит ни в богов, ни во что-либо сверхъестественное. Ее последователи ратуют на свободный файлообмен.

Марадона, как известно, грешил тем, что увлекался наркотиками. И если бы не кокаин, то наверняка бы он еще долго жил. Удивительно, но у наркоманов тоже есть свои церкви. В США функционируют сразу три Церкви каннабиса. Но нет ни одной церкви Боба Марли.