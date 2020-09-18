Рекорд по бану. За что фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Фигуристка Мария Сотскова получила максимальный срок дисквалификации за историю этого вида спорта. Это случилось из-за поддельной справки и анализа, который выявил запрещенное в фигурном катании вещество.

История конца

Летом 2020 года вице-чемпионка финала Гран-при и участница Олимпиады-2018 Мария Сотскова объявила о завершении карьеры.

«Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, несмотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению», — передает слова Сотсковой сайт Sport24.

20-летняя девушка решила закончить с фигурным катанием еще в конце 2019 года, но официально уход из спорта не оформила, потому что не уведомила об этом РУСАДА. В связи с этим агентство продолжило считать Сотскову действующей спортсменкой. В период с 2019 по 2020 год девушка пропустила три допинг-теста.

В марте 2020-го к ней пришли допинг-офицеры, чтобы взять внесоревновательную пробу. Сотскова объяснила, что уже завязала с фигурным катанием, но все же ее заставили сдать тест, который дал положительный результат на фуросемид.

Сотскова показала проверяющим справку, которая подтверждала прием препарата по медицинским показаниям, однако у клиники, выписавшей документ, не было лицензии. В связи с этим Сотскову обвинили в подделке справки и приняли решение дисквалифицировать ее на 10 лет. В то же время, по данным РИА «Новости», вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник не в курсе планов РУСАДА отстранить Сотскову.

Источник фото: РИА «Новости»/Владимир Песня

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки в Telegram-канале написала, что нужно думать не только о себе, но и о репутации всего российского спорта.

«История фигурного катания знает считанное количество случаев употребления допинга. И очевидно одно: каждый российский спортсмен обязан выполнять все требования антидопинговой программы и думать не только о себе, но и об имидже всего российского спорта», — написала Канделаки.

10 лет дисквалификации для Сотсковой — максимальный срок в истории фигурного катания. На большее время отстранили только биатлонистку Екатерину Юрьеву, которую дисквалифицировали на 12 лет в 2015 году.

Другой повод

По мнению фигуриста Алексея Тихонова, Сотскова завершила карьеру не из-за какого-то страха перед допинг-тестом, а из-за конкуренток. В разговоре с «360» спортсмен напомнил, что Сотскова — высокая и атлетичная девушка, поэтому, вероятно, фуросемид ей был необходим.

Она понимала, что ей не хватает технических моментов — тяжело соревноваться с девочками, которые прыгают четверные прыжки, аксели, поэтому завершение карьеры из-за допинга, поддельной справки — это ерунда. Другое дело, что фуросемид мог присутствовать в жизни Марии потому, что она фигуристка высокая, достаточно атлетичная. Ей сложнее держать вес, нежели юным девчонкам Алексей Тихонов.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Вильф

По словам Тихонова, вряд ли Сотскова решит вернуться в фигурное катание через 10 лет, потому что в сборную она, при всех своих успехах и потенциале, не попала бы. Ведь туда стоит «очередь из прекрасных фигуристок».

Скрыла или не знала?

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании и тренер по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась с «360», что Сотскова всегда была труженицей и подавала большие надежды, но правила есть правила.

Правила для всех спортсменов остаются правилами. Если нельзя — значит нельзя. Наверное, не знала сама, что может такое произойти. Жертва обстоятельств, но думать головой надо, потому что правила одинаковы для всех спортсменов Мария Бутырская.

Бутырская считает, что Сотскова не собиралась ничего скрывать от допинг-офицеров. Она не принимала каких-то препаратов, которые бы помогали ей выше прыгать или лучше кататься. По словам тренера, фигурное катание — «чистый» вид спорта, где успехи достигаются долгими тренировками, а не какими-то «волшебными» препаратами. Ведь четверной прыжок с помощью какого-то лекарства не исполнишь, тут нужно тренироваться.

Решение уйти из спорта Сотскова, вероятно, приняла из-за «переходного возраста». Было время, когда она выигрывала, но потом выросла и пошли неудачи. Фуросемид девушка могла принимать, чтобы быстрее сбросить вес. В то же время Бутырская напомнила, что этот препарат скорее создает иллюзию потери веса, чем на самом деле сгоняет его. Однако это не делает его разрешенным в фигурном катании.

Источник фото: РИА «Новости» / Александр Вильф

Она, наверное, не будет больше кататься. Нужно ли ей это? Даже два года — очень много в фигурном катании. Уже нереально вернуться обратно в спорт Мария Бутырская.

А через 10 лет, по словам Бутырской, Сотскова точно не сможет вернуться на каток.

Не тот характер

Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Алена Леонова считает Сотскову трудолюбивой спортсменкой, которая боролась до последнего. Фигуристка уверена, что причины ухода Сотсковой из спорта могут быть совершенно разными, например, она могла просто исчерпать свой потенциал, но вряд ли она пыталась кого-либо обхитрить.

Она очень работоспособная девочка, всегда боролась до последнего. Но такое бывает. Возможно исчерпала свой потенциал. На мой взгляд, она добросовестная была всегда и ответственная. У меня не связывается Маша и ее характер с такой новостью Алена Леонова.

Леонова отметила, что в большинстве своем спортсмены знают, на что идут, и относятся ко всему ответственно.

Верить в то, что Сотскова вернется в спорт спустя 10 лет, Леонова отказалась. Фигурное катание все время прогрессирует, поэтому вернуться в этот спорт очень сложно. «Мне кажется, что она поставила точку в конце того сезона, это была точка однозначная», — заключила Леонова.