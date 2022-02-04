Социальный лифт Петра Первого. Табели о рангах исполнилось 300 лет

Летом этого года Россия будет праздновать 350-летие Петра I — великого царя-реформатора. Одной из его главных реформ стала Табель о рангах — документ, который упорядочил сословную иерархию и стал первым социальным лифтом для незнатных, но способных и образованных людей.

Царь Петр I ввел Табель о рангах

Три столетия назад, 4 февраля 1722 года, Петр I ввел Табель о рангах — таблицу, содержащую перечень соответствий между военными, гражданскими и придворными чинами, ранжированными по 14 классам. Этот документ считают одним из главных в российской истории, ведь он формировал общество до 1917 года.

Табель не только систематизировала государственную и военную службы, но и давала возможность проявить себя всем грамотным людям независимо от их происхождения, за исключением крепостных крестьян.

Источник фото: wikipedia.org

Сыновья титулованных лиц и вообще дворян не могли получить никакого чина, пока «Отечеству никаких услуг не покажут». Царь сам сформулировал необходимый минимум: знать четыре действия арифметики, уметь читать и писать, понимать иностранный язык.

Петр I создал социальный лифт

Историк Андрей Светенко рассказал «360», что Табель о рангах давала возможность человеку переменить свою социальную участь за счет службы. Например, простой солдат за храбрость мог быть произведен в офицеры, а ведь первый же, самый маленький чин в армии — прапорщик — уже давал право на личное дворянство.

«Это был просто прекрасный инструмент, чтобы социум изменил свои параметры. Раньше вся эта кадровая, должностная и служебная политика строилась на том, что люди доказывали претензии на должность своим происхождением, званиями и чинами предков, а личные качества, умения и таланты в расчет не принимались», — уточнил Андрей Светенко.

Табель о рангах стала социальным лифтом, пояснил историк. При этом указ Петра I не разрушал установившуюся систему общества, но давал возможность легально подняться вверх по феодальной лестнице способным и достойным людям незнатных родов.

Табель о рангах сохранялась 200 лет

Андрей Светенко напомнил, что Табель о рангах инициировала появление нового, служилого дворянства, представители которого получили титул благодаря службе в армии или работе чиновниками.

«Можно вспомнить повесть Александра Пушкина „Станционный смотритель“. Герой — коллежский регистратор — вроде мелкая сошка, но он дворянин. Да, он не становится князем и стоит довольно низко на социальной лестнице, но и отнюдь не податной крестьянин какой-нибудь, простой мещанин или обыватель городской», — отметил Андрей Светенко.

Он добавил, что Табель о рангах имела огромное значение и основные ее контуры сохранялись на протяжении 200 лет. Однако менялись некоторые критерии. Например, планка получения дворянского титула отодвигалась все выше и выше, и к 1917 году уже только звание полковника армии давало право личного дворянства.

Андрей Светенко напомнил, что Владимир Ленин — тоже потомственный дворянин: его отец служил попечителем учебных заведений, был действительным статским советником. Это равно званию генерал-майора в армии и благодаря ему дворянство распространялось на семью Ульянова и его детей, рожденных после получения высокого чина.