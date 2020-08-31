Социальные выплаты россиянам изменят в сентябре. Часть повысят, а другие отменят

Учителя, медики, соцработники и пенсионеры могут претендовать на дополнительные выплаты в сентябре. Некоторые компенсации, введенные из-за коронавируса, отменят. Кому положены надбавки и кто их лишится — в материале «360».

Пенсии

Сельским пенсионерам проиндексируют пенсию на 25% от фиксированной части выплаты. Прибавка составит 1421 рубль. Рассчитывать на нее могут россияне, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве — в сферах животноводства, растениеводства, рыбоводства, на машинно-тракторных станциях, в колхозах, совхозах или межколхозных предприятиях. Индексация будет автоматической, подавать какие-либо заявления не требуется.

Минимальная пенсия неработающих пожилых москвичей вырастет с 17,5 до 19,5 тысячи рублей. Повышение коснется 1,6 миллиона горожан. Впервые доплату получат 44 тысячи граждан.

Повышенные пенсии получат и те, кому в августе 2020 года исполнилось 80 лет. Этим гражданам добавят сумму, равную фиксированной части — 5686,25 рубля. Надбавка будет начисляться автоматически.

Пожилые граждане, у которых дети до 23 лет поступили на очные отделения в вузы, начнут получать ежемесячную прибавку в 1895,42 рубля.

Прибавки и стимулы

Классные руководители начнут получать по пять тысяч рублей за дополнительную нагрузку. А если педагог будет вести сразу два класса, доплата удвоится. При этом ее будут выплачивать отдельно от зарплаты. Такой порядок позволит избежать несправедливого занижения заработка.

Продолжатся стимулирующие выплаты врачам, медицинским и социальным работникам, а также военнослужащим, которые борются с COVID-19. 27 августа правительство России одобрило выделение средств из резервного фонда.

Доплаты на детей

Граждане, которые еще не оформили июньскую и июльскую выплаты на детей до трех лет и от трех до 16 лет, смогут до 1 октября подать заявление на ее перечисление. После этого получить средства уже не получится.

В ряде мест, например в Крыму, Тверской и Иркутской областях, где назначали региональные «коронавирусные» доплаты на детей 16-18 лет, также до октября можно успеть оформить и это пособие.

Какие выплаты отменят

Максимальный размер пособия по безработице, увеличенный из-за коронавируса в апреле до 12,13 тысячи рублей, вернется к прежним восьми тысячам. До 1 октября его продолжат выплачивать лишь уволенным после 1 марта работавшим гражданам. Такого же размера пособие в последний раз выплатят индивидуальным предпринимателям, которые с марта закрылись из-за пандемии.

В сентябре отменят и другие меры поддержки: доплату в три тысячи рублей к минимальному пособию. Его размер снова составит 1,5 тысячи плюс региональные коэффициенты. Прекратится выплата трех тысяч рублей на несовершеннолетних детей к пособию одного из безработных родителей или опекунов.