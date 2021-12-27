Социальные расходы прежде всего. Бюджет Подмосковья на 2022 год направили на благо жителей

Образование, здравоохранение, дорожное строительство и социальная защита — это основные сферы расходов бюджета Московской области на 2022 год. На эти цели направят около 70% всех собранных средств. Об этом «360» рассказали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению регионального парламента Игорь Голубев.

Общие данные бюджета Московской области на 2022 год следующие. Доходы составили 759 миллиардов рублей, что на 5% больше, чем в уходящем году. Расходы составят 805 миллиардов рублей. Это на 7% больше, чем потратили в этом году.

«Самое главное, что большая часть средств пойдет на ключевые программы социального блока: образование, здравоохранение и помощь жителям Подмосковья Это более 70% средств всего бюджета», — заявил Игорь Брынцалов.

Образование

158 миллиардов рублей направят на строительство и ремонт школ и детских садов. Это позволит сократить очереди из родителей в дошкольные учреждения и сделать еще один шаг к полной отмене второй смены.

Часть этих средств потратят на повышение заработной платы работников, а также на закупку современного оборудования в образовательные организации.

Медицина

Здравоохранение остается одним из главных направлений в условиях пандемии. В бюджете на 2022 год заложили 125 миллиардов рублей. Игорь Голубев отметил, что 33 миллиарда рублей потратят на строительство новых больниц и поликлиник.

Самым крупным объектом, который сдадут в 2022 году, станет Красногорская детская областная больница. Появятся четыре новые подстанции скорой помощи в Видном, Солнечногорском городском округе и Кашире. Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа получат два офиса врачей общей практики. Также начнется строительство 10 новых поликлиник, две из которых сдадут до конца года. Завершится работа над возведением восьми областных больниц и их филиалов, которые не успели закончить в этом году.

Также капитальный ремонт проведут в 48 учреждениях здравоохранения, из которых 30 — это поликлиники, на эти цели направят 8,3 миллиона рублей. Еще 11 миллиардов — на закупку оборудования и 800 миллионов рублей на увеличение автопарка скорой помощи на 317 автомобилей.

По словам Игоря Голубева, на сегодняшний день в Подмосковье не хватает более трех тысяч медицинских специалистов, из которых 1700 — это врачи. Власти Подмосковья решают эту проблему. Участковые терапевты получают губернаторскую доплату в 32 тысячи рублей, также ввели дополнительные выплаты в три тысячи рублей молодым специалистам. Эта программа рассчитана на три года. Кроме того, в Подмосковье действуют программы «Социальная ипотека», «Земский врач» и «Земский фельдшер».

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева депутаты парламента приняли два закона. Первый позволит компенсировать съем жилья для медиков, которые приехали из других регионов. Ежемесячно они будут получать 20 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники больниц могут бесплатно получить земельные участки. Власти муниципалитетов взяли на себя обязательства подвести туда инфраструктуру. Участки выбираются вблизи места работы медиков. На эти цели в бюджете предусмотрели дополнительно 1,7 миллиарда рублей.

В бюджет территориального Фонда медицинского страхования направили 142 миллиарда рублей. Это позволит организовать качественную медицинскую помощь для жителей. На 30% увеличили оплату госпитализации для пациентов после перенесенного ковида и лечение в дневном стационаре для больных с онкологическими заболеваниями. Также жители Подмосковья смогут получить по полису ОМС высокотехнологичную помощь в области офтальмологии и по сердечно-сосудистым заболеваниям. На закупку льготных лекарств в 2022 году направят 18 миллиардов рублей.

Кроме того, в резервном фонде бюджета Московской области предусмотрели около восьми миллиардов рублей, если произойдет новая вспышка пандемии. Средства направят на разворачивание новых коек и закупку лекарств.

Льготы и пособия

Все льготные категории жителей Подмосковья продолжат получать адресные выплаты. На эти цели в бюджете заложили 90 миллиардов рублей. Игорь Брынцалов отметил, что речь идет о 2,5 миллиона жителей Московской области.

Игорь Голубев пояснил, что сохранится бесплатный проезд для льготников на общественном транспорте не только Московской области, но и Москвы. Кроме того, появилась льгота на коммерческих автобусах, курсирующих по Подмосковью.

Сохранится компенсация расходов по ЖКХ для 43 льготных категорий граждан, куда входят, в частности, пенсионеры, ветераны и многодетные семьи.

Для выплат на детей в бюджете заложили 22 миллиарда рублей, это на 33% больше, чем годом ранее. Отдельно увеличили пособие на детей от 1,5 до трех лет на 2,5 тысячи рублей.

Игорь Голубев напомнил, что родители, пока ребенку не исполнится 1,5 года, получают федеральное пособие. А новые деньги начинают поступать, когда ребенку исполнится три года. В Подмосковье финансово закрыли период, оставшийся без внимания.

Доплату к пенсии получат одинокие пенсионеры, а также жители Подмосковья, чей доход ниже прожиточного минимума. Эту норму ввели в период пандемии в 2020 году и сохранили на следующий год.

Кроме того, в следующем году в Подмосковье на 10−20% увеличат величину прожиточного минимума для всех категорий жителей.

Дороги и инфраструктура

В программу на строительство дорог в Московской области в 2022 году заложили 112 миллиардов рублей. Игорь Брынцалов отметил, что четверть этих денег идет на работы внутри городских округов на условиях софинансирования с местными бюджетами.

При этом дороги, которые требуют ремонта, выбирают сами жители на портале «Добродел».

«За четыре года отремонтировали и построили порядка 1700 новых дорог в Московской области. Порядка 2300 километров. Люди голосовали на „Доброделе“, определяли очередность. Мы каждый год учитываем это в бюджете», — поделился он.

Председатель областного парламента отметил, что кроме работы над ключевыми развязками в Московской области продолжается строительство федеральных магистралей. Самым крупным проектом станет дорога Москва — Казань.

«Московская область занимает здесь важную позицию. Магистраль даст толчок развитию наших территорий. Она пройдет через Люберцы, Балашиху, Богородский городской округ, Орехово-Зуево. То есть они станут более доступны для взаимосвязи между собой внутри Подмосковья и установят связи с другими регионами, что привлечет инвесторов», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Вопросы ЖКХ и экологии

По 16 миллиардов рублей выделили в бюджете Московской области на решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и проблем с экологией.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что жителей очень волнуют капитальный ремонт домов, строительство новых котельных и водозаборных узлов. На правительственную программу Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры» направят более 7,5 миллиарда рублей.

В ее рамках проведут капитальные ремонты объектов водоснабжения и водоотведения, а также коммунальных систем.

Кроме того, продолжится финансирование рекультивации всех закрытых полигонов Подмосковья. Как напомнил Игорь Брынцалов, на 14 свалках работы уже закончены, в планах — проведение работ на 13 участках.

«Мы системно движемся в этом направлении. Создаем условия для сбора раздельного мусора, переработки отходов», — заявил председатель Мособлдумы. Он отметил, что для решения накопленных вопросов экологии предстоит пройти еще большой путь. Но каждый год количество выделенных средств на эти цели увеличивается.