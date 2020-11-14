Китай придумал альтернативу штрафам и тюрьме. И это «социальная смерть»

В Китае вместо тюрьмы и штрафов для преступников ввели новый вид наказания: массовые неудобства. Человеку могут запретить расплачиваться банковской картой, что в условиях современного мира равносильно изоляции. Некоторые уже назвали это «социальной смертью».

В первую очередь такое наказание ввели для борьбы с группировками, которые продают и сдают в аренду банковские и SIM-карты. Их используют для совершения преступлений, пишет официальное информационное агентство КНР «Синьхуа».

Издание отмечает, что за такие преступления в одной лишь провинции Гуандун всего за последний месяц уже 2421 человека лишили возможности покупать что-либо, используя банковские карты или мобильные устройства. По всему Китаю же насчитывают тысячи подвергшихся этому наказанию. Действует оно в течение пяти лет. За это время любителям электронных систем платежей придется вспомнить, как расплачиваться наличными. Причем преступники смогут снимать деньги только в отделениях банка, а не банкоматах.

Это равносильно социальному отчуждению в стране, где мобильные платежи используют во всех сферах жизни — от общественного транспорта до продуктовых магазинов, оплаты коммунальных услуг и работы врачей. Платежные приложения стали настолько популярны в Китае, что правительству пришлось напомнить бизнесу о незаконности отказа от наличных.

В газете Beijing Youth Daily отметили, что наказание абсолютно равнозначно совершенным преступлениям и послужит предупреждением для других граждан. Большинство жителей Китая поддержали это решение, но некоторые все-таки опасаются, что жизнь без мобильных телефонов окажется слишком суровой.

«Это социальная смерть. Это действительно слишком жестоко», — написал один из пользователей сайта Weibo под новостями о запретах.

Новую форму наказания ввели в рамках начавшейся 10 октября общенациональной полицейской кампании по борьбе с преступными бандами, которые торгуют банковскими и SIM-картами. По данным полиции Гуандуна, с тех пор правоохранители конфисковали более 6850 банковских и 48 880 SIM-карт, обнаружили более 600 «криминальных притонов» и публично разоблачили отделения банков и телекоммуникационных провайдеров с высоким уровнем преступности. Так, в прошлом месяце власти на востоке Китая объявили, что свернули сеть по продаже марихуаны, которая использовала чужие SIM-карты для ведения бизнеса.

Продажа и аренда банковских карт запрещены с 2016 года, однако до недавнего времени эта сфера не сталкивалась с таким давлением правоохранителей.

Похожее наказание вводили семь лет назад. Тогда особое внимание власти обратили на людей, которые не выплачивали заработную плату сотрудникам, не гасили в срок кредиты или счета. Им запретили пользоваться воздушным и высокоскоростным железнодорожным транспортом.