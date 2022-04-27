Психически неуравновешенных на агрессию толкает обида. Психолог и доктор наук Андрей Зберовский в беседе с «360» заметил, что отношение к людям с психиатрическим диагнозом должно быть более жестким: толерантности не место, когда речь идет о человеческой жизни. Далее прямая речь собеседника.

Обида как мотиватор

Как правило, если у человека есть психиатрический диагноз, <…> обычно существует обида. На весь мир или конкретных учителей школы, детство, родителей, на кого-то в подъезде или во дворе, кто их не понимает, уволил или не принял на работу. <…> Именно обида является тем мотиватором, который толкает на агрессию.

Другое дело, что эта обида может носить очень опосредованный характер. Она витиевато закручена в голове человека с определенными отклонениями. И обида на кого-то одного может переключаться на другого. Какая-то мотивация, которая была у нападавшего, привела его именно в детский сад. Или ребенок во дворе на него не так посмотрел, или он собственное детство ненавидел, или у него были личные детские ассоциации, связанные с детским садом. Что-то его привело туда — какая-то ассоциативная цепочка в мозгу.

Любой человек, будучи психически здоровым и имея ряд различных обид, которые могут множиться, умеет эти обиды останавливать, осознавать свое поведение и ставить определенные блоки контроля

Надо понимать, что в нашей стране сейчас, по разным оценкам, порядка двух миллионов людей с психиатрическими диагнозами и стоящими на официальном учете. Это огромная армия. <…> Я думаю, что такое количество людей в реальности нужно умножать по меньшей мере на три, а то и на пять. И вычислить поведение таких людей, диагноз, по какому-то внешнему признаку мы не можем.

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Многие люди, имеющие психиатрические отклонения, ту же самую шизофрению, тяжелую форму биполярного расстройства, в периоды ремиссии могут вести себя адекватно. Но всегда есть определенный маркер поведения, который связан с тем, что человек как-то социально не устроен.

Он либо бросил учебу, либо не смог работать, постоянно меняет работу, либо принципиально не работает, не учится, находится на иждивении бабушек, дедушек или родителей. Именно социальная неустроенность человека должна быть сигналом для общества о том, что данный человек не сможет однажды контролировать свое поведение.

Именно неспособность учиться, работать, преодолевать трудности — ярчайший признак тех или иных психиатрических расстройств, которые могут носить социально опасный характер. Когда человек может взять в руки нож, топор, пистолет и так далее

Непозволительная экономия

Грань психических особенностей и психиатрических очень скользкая. И в этом смысле можно под тот или иной диагноз подвести десятки миллионов людей, в том числе и в нашей стране. Я как психолог в чистом виде не могу призывать к ответственности родителей.

Безусловно, если мы говорим о детях и подростках до 18 лет, эта родительская обязанность прописана законом и никуда не делась. В данном случае покусившемуся на жизнь детей человеку 26 лет. Никакая ответственность родителей уже не подразумевается.

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Человека с психиатрическим диагнозом мы не можем обязать каждый год ходить к докторам, к сожалению. Он к ним не пойдет — а доктора за ним бегать не будут. <…> Безусловно, нужно, чтобы в наших школах, детских садах и образовательных учреждениях были настоящие полицейские с оружием, подготовленные. Я считаю, мы непозволительно экономим на здоровье и безопасности наших детей. Мы могли хотя бы обязать, если увеличить штат, участковых профилактически, раз в год вызывать к себе или заходить в гости к человеку, который находится на психиатрическом лечении.

Надо сделать так, чтобы компетентные органы имели данные о том, кто в их районе, доме, подъезде имеет те или иные тяжелые психиатрические диагнозы. Ту же самую шизофрению или другие вещи, которые могут вызывать острые психозы, привести к нападению на людей.

Без оглядки на мир

Мы непозволительно жеманно, толерантно, чересчур мягко себя ведем. <…> Ведь знают же участковые список людей, которые многократно судимы за покушения на половую неприкосновенность детей и подростков, за изнасилования. Считаю, данные о тяжелых психиатрических диагнозах должны быть у полиции для профилактического контроля.

Я против чрезмерной толерантности к людям, которые могут по своему подтвержденному медицинскому диагнозу совершить подобные вещи. Мы должны за ними присматривать. И компетентные органы должны знать, кто в этом районе может однажды совершить страшное деяние. Пускай лучше будут жесткие превентивные меры.

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Может быть, коллеги по цеху меня и не поддержат, но я, работая всю жизнь в сфере психологии, никогда не понимал: почему у человека, который совершил тяжкое или особо тяжкое преступление — любое — получение психиатрического диагноза является смягчающим обстоятельством. И в итоге он не уезжает в места лишения свободы — его отправляют на лечение.

Сейчас наступило время, когда мы можем не оглядываться на некоторые международные ограничительные законы, которым приходилось подчиняться. Можем, я считаю, ужесточить систему ответственности людей с психиатрическими диагнозами за совершение ими преступлений

Та схема, которая есть в стране, когда получил справку <…> и освобождаешься от ответственности, <…> для меня неприемлема. <…> Как гражданин, как отец трех детей, младший из которых ходит в детский сад, категорически считаю, что мы должны быть более суровы к тем, кто может быть опасен для наших детей.