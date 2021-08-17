Социальная газификация в Подмосковье набрала темп. Каждую неделю подключают более 100 домов

Работы в рамках президентской программы «Социальная газификация» идут в Московской области ускоренными темпами. Еженедельно к газоснабжению подключается более 100 новых домов. Но работы еще очень много. Главное, чтобы подключение к газу было безопасным. Об этом в ходе еженедельного брифинга «360» заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что на сегодняшний день полностью завершены работы в 22 населенных пунктах.

«Это значит, что мы вместе с администрацией, жителями, старостой прошли по всем адресам, выполнили газификацию и уже спокойно уходим в следующий населенный пункт. Мы набрали темп и продолжаем его наращивать», — заявил Баранов.

Для заключения комплексных договоров по работам внутри участка в Московской области открыли шесть стационарных офисов социальной газификации. В ближайшее время их число увеличится. Откроется еще два офиса в Сергиевом Посаде и Волоколамске.

Для удаленных населенных пунктов запустили мобильные офисы на базе автомобиля ГАЗ. Они курсируют между удаленными поселками и оказывают все 12 услуг, как в стационарном офисе. Первый офис на колесах запустили на этой неделе. До середины сентября их число увеличится до 11.

Главное о безопасности

Глава «Мособлгаза» напомнил, что проводить работы по монтажу оборудования и протягиванию труб может только специализированная организация, которая действует по установленным нормативам. Когда это делают сами жители, то газовикам приходится все переделывать.

«Житель, к которому пришел газ, должен выбрать одну из специализированных организаций, которые имеют лицензию. И он обязан заключить с ней договор на техническое обслуживание. Это может быть „Мособлгаз“ или любая другая организация. Список этих организаций есть на сайте Министерства энергетики Подмосковья», — заявил Игорь Баранов.

Он отметил, что договор на техническое обслуживание очень важен, без него пустить газ в уже подключенный дом компания не может.

«К сожалению, много адресов, где мы понимаем, что туда поставляют газ, но информация о том, что там есть договор на техническое обслуживание, у нас отсутствует», — признался Игорь Баранов. Для проверки таких домов сейчас проводят специальные обходы для учета действующего газового оборудования.

«Мы совместно со старостами, администрациями договариваемся, когда удобно, и заранее уведомляем», — рассказал Баранов.

Есть и второй вид обходов, когда обслуживающие организации проверяют работоспособность оборудования и соблюдение владельцем дома техники безопасности. Глава «Мособлгаза» напомнил, что нельзя прикрывать мебелью газовый котел. Даже если это противоречит эстетике.

«При техническом обслуживании у нас житель получает напоминание в личный кабинет на сайте „Мособлгаза“. Если житель не отреагировал, то ему позвонят из кол-центра», — рассказал Баранов.

Он отметил, что жители могут сами заранее на сайте компании выбрать работника, который ему подходит. Во время обслуживания оборудования с жителем проводят инструктаж, что можно делать, а чего нельзя. После этого клиент заполняет опросник, где отмечает, какие работы сделаны. Для того, чтобы жители понимали, что их не обманывают, весь перечень работ составили на сайте Министерства энергетики Московской области.

Баранов отметил, что в Подмосковье есть организации, которые могут нарисовать бумажку о том, что обслуживание выполнено. О таких недобросовестных компаниях лучше сообщать в «Мособлгаз» и Министерство энергетики Подмосковья.

Ответы на главные вопросы

В студии «360» собрались жители городского округа Серпухов. В рамках социальной газификации в округе до конца года подключат 34 населенных пункта. В одном работы уже полностью завершились, в другом сделано больше половины. Игорь Баранов ответил на основные вопросы, которые заинтересовали жителей.

Как рассчитать цену подключения?

Социальная газификация подразумевает подведение трубы до границы участка. Все остальные работы оплачиваются владельцем дома, который сам может подсказать, с какой точки можно протягивать трубу.

Для удобства жителей на сайте «Мособлгаза» есть калькулятор, по которому можно рассчитать стоимость работ. Все они прописываются в комплексном договоре.

Есть ли льготы?

В Подмосковье действует социальный контракт. Он предназначен для малоимущих семей и одиноких жителей, чей доход ниже прожиточного минимума.

«По нему, если есть основания, можно приобрести газовое оборудование. Стоимость контракта, если я не ошибаюсь, — до 89 тысяч рублей», — рассказал Игорь Баранов.

Также он напомнил, что дополнительной мерой является рассрочка оплаты работ на полгода. По словам главы «Мособлгаза», таких условий нет в других регионах.

«Правительство Московской области вышло с инициативой на Совет Федерации по внесению льгот на федеральном уровне. Чтобы появилась на законодательном уровне льгота именно под проект „Социальная газификация“. Я думаю, что, учитывая энергетику Подмосковья, в ближайшее время в целом по стране такая норма будет принята», — не исключил Баранов.

Как узнать сроки работ по своему населенному пункту?

Смещения сроков работ по подключению домов к газу в Московской области нет. Для этого газовики прикладывают все усилия.

«Сейчас на сайте „Мособлгаза“ мы завершаем формирование новой страницы в разделе „Социальная газификация“. Она будет сделана по принципу карты. Житель сможет увидеть в своем населенном пункте текущий статус выполнения работ, фотографии с места работ и дать обратную связь», — рассказал Игорь Баранов и отметил, что страница заработает до 1 сентября.

Он пояснил, что обратная связь с жителями очень важна, поэтому он сам и его подчиненные постоянно находятся в прямом диалоге по всем 310 стройкам. Страница на сайте компании позволит ввести дополнительный контроль уже по проведенным работам.

Что будет с частными газовыми сетями?

Частные газовые сети принадлежат компаниям, с которыми сейчас ведут переговоры главы округов и территориальные штабы по их подключению.

«Если компромисс с владельцем сети найден не будет, будут искать другое решение. Один из вариантов — тянуть сеть от газопровода „Мособлгаза“. Параллельно частной сети или с другой стороны», — поделился Баранов. Он отметил, что жителей этот вопрос беспокоить не должен.