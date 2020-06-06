Сотрудницы фиктивных медцентров пойдут под суд. Они выманили у жителей Приморья свыше 100 миллионов рублей

В Приморье следователи частично закончили расследование дела по статье о мошенничестве, фигурантами которого стали сотрудники фальшивых медицинских учреждений, действовавших в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Предварительный ущерб, нанесенный обманутым пациентам, оценивается в 100 миллионов рублей.

Под видом медработников обвиняемые проводили псевдодиагностику состояния здоровья клиентов и устанавливали несоответствующие диагнозы. Работа центров была прекращена в 2019 году. Во время обыска опертивники изъяли фиктивные медицинские приборы и устройства, картотеку клиентов, бухгалтерскую документацию, компьютеры и видеозаписи с камер наблюдения.

Следователям удалось выяснить, что под видом медицинской деятельности злоумышленники похищали деньги у жителей Приморья. Речь идет о пяти центрах «Идеал» и «ЕАС». В отношении двух сотрудниц одного из центров расследование окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. В качестве обвиняемых к уголовному делу привлечены всего 13 человек, на причастность к преступлению проверяются еще 30.

Следователи выяснили, что обвиняемые не имели медицинского образования, но проводили диагностику пациентов и ставили им псевдодиагнозы. Потерпевшими по делу стали более восьми тысяч жителей Дальнего Востока, большинство из них — пенсионеры. Мошенники сообщали им о наличии серьезных заболеваний и уговаривали лечиться именно в этой клинике, обещая быстрое восстановление здоровья. Жулики утверждали, что располагают уникальной методикой лечения хронических заболеваний и дорогостоящим импортным оборудованием.

Чтобы произвести впечатление на своих жертв, псевдоврачи арендовали помещения в крупных торговых точках городов. Их подельники создавали колл-центры, сотрудники которых обзванивали будущих жертв и приглашали их на бесплатную диагностику всего организма.

Менеджеры клиник обманывали клиентов, сообщая им, что оплата лечения частично будет погашена за счет федеральных средств по спецпрограмме. Затем они уговаривали пенсионеров заключить кредитный договор на сумму от 150 до 350 тысяч рублей, чтобы оплатить псевдолечение. Часть оплаты они обещали «провести через ОМС».

Местные эксперты утверждают, что подобные махинации проворачиваются в Хабаровске уже давно.

«К нам первые пострадавшие от рук таких псевдоврачей приходили за помощью еще в 2018 году. У нас уже десятки дел в судах, и по многим есть положительные решения по возврату навязанных медиками кредитов», — рассказал юрист по защите потребительских прав Денис Локанцев. Он добавил, что раньше услуги жуликов были связаны с индустрией красоты, а сейчас они переключились на «лечение» тяжелых болезней, вплоть до рака.

Хабаровчанка Анастасия рассказал местным СМИ, что ее приглашали на презентацию новых видов лечения в центр «Идеал»

«Сотрудники рассказывали, что благодаря их чудо-аппаратам можно решить проблему с лишним весом, предупреждали, что процедуры не из дешевых. Около ста тысяч рублей за три месяца», — рассказала женщина. Ей показалось подозрительным предложение взять кредит, и она ушла.

Денис Локанцев уверен, что у жертв мошенников есть хорошие шансы вернуть свои деньги назад, если обратиться в суд. Однако потерпевшие — в основном пожилые люди, которые вряд ли будут ходить по инстанциям и добиться справедливости.

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«Пока в полиции проводится расследование и потерпевших приглашают стать свидетелями по уголовным делам. Закрыли два-три центра, но подобных десятки. Это целая индустрия, которая приносит мошенникам отличный доход. Некоторые просто переименовывались», — посетовал юрист. Локанцев сообщил, что в Хабаровске точно работают еще несколько заведений подобного типа. Он посоветовал не пользоваться услугами медицинских учреждений с очень агрессивной рекламной кампанией. Хороших медцентров в Хабаровске много, но их сотрудники не обзванивают горожан.

«Не бывает так, что коммерсанты хотят что-то сделать бесплатно, и тебя же упрашивают. Прежде, чем принять решение по оплате таких дорогостоящих процедур, посоветуйтесь с друзьями и родственниками», — резюмировал Локанцев.