Сотрудницу МВД Новосибирска задержали с наркотиками. Она победила в конкурсе красоты, а теперь может сесть на 10 лет

В Новосибирске под домашний арест отправили 29-летнюю сотрудницу архива областного главка МВД Александру Черемисину. Ее подозревают в приобретении и хранении наркотиков. У девушки 15 октября при досмотре был найден пакет с синтетическим наркотиком мефедроном.

Примечательно, что Александра Черемисина участвовала в международном конкурсе красоты Miss Fashion 2021. Как сообщил сайт kp.ru, она завоевала гран-при зрительских симпатий.

«У задержанной изъяли один пакет, завернутый в изоленту. Вещество, массой 2,9 граммов, отправили на исследование. Оно показало, что в свертке был синтетический наркотик», — сообщил сайту информированный источник.

По его данным, девушка сообщила, что хранила наркотик для собственного употребления. Возбуждено уголовное дело. В случае, если вина Черемисиной будет доказана, ее уволят из органов внутренних дел.

Следователи предъявили красавице обвинение и ходатайствовали в суде о заключении ее под стражу. Они сообщили, что, оставаясь на свободе, обвиняемая может оказать давление на свидетелей. Черемисина имеет доступ к базам данных МВД с их адресами. Тем более, что ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Помощник прокурора Заельцовского района Светлана Левшакова сообщила газете «Коммерсант», что в ее ведомстве сочли мотивы следователей обоснованными и их поддержали. Однако суд отправил Черемисину под домашний арест.

Громкие заявления

Александра Черемисина работает в полиции с 2016 года. У нее высшие экономическое и юридическое образования. Вся ее семья работает в полиции, но изначально свою карьеру она начинала в банке. В МВД она сначала служила дознавателем, потом перешла в информационный центр ГУ МВД.

В ноябре 2021 года Черемисина приняла участие в международном конкурсе Miss Fashion 2021. Девушка заявила, что решила попробовать свои силы на этом поприще, чтобы отвлечься от трудовых будней, «обрести легкость и показать свою женственность».

Девушка заявляла, что у нее бывают периоды эмоционального выгорания, но она не позволяет себе расклеиваться. Александра в интервью, данном во время конкурса, подчеркнула, что у нее сложная и ответственная работа. Для нее очень важно соблюдать все нормы и законы.

«Расслабиться не получится, ты всегда должен быть в тонусе, защищать права населения, всегда быстро и четко реагировать на поставленные задачи. Это и есть самое сложное, так как мы не имеем права на ошибку», — заявляла Черемисина.

Жертва или преступница?

В соцсетях пользователи начали активно комментировать новость. Паблик «ПолисМем» сообщил, что Черемисину взяли во время откапывания закладки в детском саду. Якобы при задержании она предъявила удостоверение сотрудника полиции и посулила наказать всех, кто посягнул на ее свободу.

У девушки нашлись защитники. Комментаторы высказали свою версию — Черемисина поступила по совести, и ее подставили. Они обратили внимание на тот факт, что девушку начали обыскивать неспроста. Наверняка кто-то на нее навел, предварительно подкинув ей наркотик.

«Девушку просто так обыскать не могут, только если это сотрудник женского пола, либо максимум сумочку. Что-то какая-то сомнительная история», — подчеркнула Екатерина Червова. Некоторые пользователи с ней согласились. Было также высказано предположение, что наркотик Александре подкинули соперницы по модельному бизнесу.