Сотрудницу Госдепа поймали на лжи в резюме. Она еще и прифотошопила себя на обложку Time

Высокопоставленная сотрудница Госдепартамента США приврала о себе в резюме и получила должность. Девушка показала фальшивую обложку журнала Time со своей фотографией, заявила, будто руководила крупной организацией, и выдала курсы при Гарвардском университете за полноценное образование в нем. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», как уважаемое ведомство не заметило подмены.

Заместитель помощника госсекретаря США по урегулированию конфликтов и стабилизационным операциям Мина Чан приступила к работе в Госдепартаменте в апреле. А перед этим предоставила организации заведомо ложную информацию. Об этом сообщили в NBC News, где провели собственное расследование.

Вопросы к Чан возникли, когда ее предложили назначить в Агентство по международному развитию США. Там она должна была бы отвечать за бюджет в миллиард долларов. Кандидатуры на такие должности проходят проверку Конгресса, который и смутил послужной список девушки.

По данным журналистов, Чан указала, что руководила крупной некоммерческой организацией. Компания якобы входила в комиссию ООН и помогала строить школы в самых разных странах. При этом сотрудники NBC News не нашли никаких данных о зарубежных проектах небольшой фирмы Linking the World («Связывая мир»), где якобы работала девушка. Также она назвала себя выпускницей бизнес-школы Гарвардского университета, хотя окончила лишь семинедельные курсы три года назад. А в 2017 -м Чан и вовсе опубликовала у себя на странице в социальной сети интервью и обложку журнала Time с собственным фото. Высокопоставленная сотрудница заявила, что так медиа оценили ее вклад в сферу применения беспилотников при реагировании на ЧП. Сотрудники Тimе сообщили, что такой обложки у них никогда не было.

После этого NBC News обвинили Дональда Трампа в халатном отношении к выбору сотрудников: «Похоже, что эта администрация не проводит такую ​​же тщательную проверку, как предыдущие администрации», — заключили авторы материала.

Получить должность Чан помогло знакомство с Брайаном Булатео, другом госсекретаря Майка Помпео, предположили журналисты.

Однако причина может быть гораздо проще, считает доктор политических наук Дэниел Уорнер. По его мнению, Госдеп слишком занят «бунтом против Трампа», чтобы замечать такие фальшивки. «Но это не отменяет того факта, что они должны проверять данные. И факт, что кто-то вложил в свое резюме ложные данные и получил должность, означает, что они не сделали свою работу и не проверили данные», — заявил собеседник «360».

По словам политолога, Госдеп становится все менее важной организацией, а его сотрудники — не такие уж и профессионалы.

Это очень смешно, что Чан сделала такую обложку. Не думаю, что ее ложь — преступление. Скорее всего, она скажет, что ошиблась. Вряд ли девушка пойдет под суд за это. Единственное, с чем она может столкнуться, это потеря работы Дэниел Уорнер политолог.

На аккаунт Чан в Instagram подписаны более 43 тысяч человек. Все они наблюдают за селфи высокопоставленной сотрудницы Госдепа с такими знаменитостями, как бывший президент США Билл Клинтон, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, бывший министр обороны Боб Гейтс и другие. В своем профиле девушка активно демонстрирует дорогие платья, любовь к животным и то, как занимается гуманитарной помощью.

Госдепу, по мнению Уорнера, стоит теперь ждать серьезных проверок. Ведь это не первый случай, когда высокую должность занимает человек с неточностями в резюме. В августе глава Вашингтона снял кандидатуру Джона Рэтклиффа с выборов директора национальной разведки. За неделю перед этом возник вопрос о квалификации претендента.