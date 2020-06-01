Сотрудники Росгвардии поздравили ребят с Днем защиты детей. Масштабная онлайн-программа и концерты прошли по всей стране

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии поздравили ребят в день защиты детей. Они провели масштабную онлайн-программу по всей стране, а тем, кто не смог присоединиться — провели концерты под окнами больниц.

На территории всей страны в онлайн-режиме выступали войсковые ансамбли песни и пляски, коллективы художественной самодеятельности Росгвардии. Также прошли благотворительные акции «Дорогою добра», «Каникулы с Росгвардией», открылись иллюстрированные выставки на тему «Дети — наше будущее». Военнослужащие и сотрудники также приняли участие в поздравительной онлайн-эстафете «Дети — детям».

Источник фото: телеканал «360»

Для маленьких пациентов челябинской областной детской клинической больницы музыканты военного оркестра местного Управления Росгвардии устроили мини-концерт под окнами лечебного учреждения. В исполнении военных артистов для детей и врачей прозвучали мелодии из известных мультфильмов, а также популярные современные композиции.

В Красноярском крае военные музыканты Росгвардии поздравили юных пациентов больницы города Железногорска. Артисты исполнили известные мелодии военных лет, а также произведения из мирового кинематографа.

В Москве сотрудники Главного Управления Росгвардии навестили детей, находящихся на лечении в детской больнице имени З. А. Башляевой. К военным артистам присоединился российский эстрадный певец Родион Газманов.

Источник фото: телеканал «360»

Под окнами больницы росгвардейцы вместе с известными артистами, волонтерами и представителями благотворительных организаций организовали для маленьких пациентов акцию «Шар желаний». С вокальными номерами перед детьми выступили служащие столичного главка ведомства — лауреаты фестиваля «Открытая Росгвардия» Ирина Вакер и Светлана Кочеткова. Кинологи московского ОМОН Росгвардии показали навыки дрессировки служебных собак.

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ покровительствует над 101 специализированным образовательным учреждением. В числе которых 43 детских дома, 39 школ-интернатов и 19 детских домов. На учете в воинских частях и территориальных органах ведомства состоит 15 тысяч многодетных семей.

В Росгвардии с особой заботой относятся к детям, чьи родители погибли при исполнении воинских обязанностей. Под опекой ведомства находятся около двух тысяч таких ребят. Ежегодно за счет внебюджетных средств для них организуют оздоровительный отдых.