Сотрудники Lush обвинили руководство в плохих условиях труда. Они получали травмы и проблемы с легкими

Работники косметической компании Lush рассказали о плохих условиях труда на австралийской фабрике сети. Некоторые получили травмы спины и кистей. У других появились проблемы с дыханием. Помимо этого, были заявления о домогательствах.

Британская фирма Lush известна своими изделиями ручной работы и этичной цепочкой поставок. Их фабрика в Австралии нанимает до 70 штатных сотрудников. В их задачи входит создание мыла, шампуней и бомб для ванн. Все это производится вручную на фабрике в Виллавуде.

Три сотрудника Lush на условиях анонимности рассказали The Guardian Australia о проблемах, с которыми столкнулись на работе. Они также заявили, что не просят клиентов бойкотировать Lush, но хотят, чтобы компания приняла меры по предоставлению более качественного оборудования, средств индивидуальной защиты и реформировала свою систему сообщений о жалобах.

Поврежденные запястья и спина

Рабочие фабрики Lush Australia в Виллавуде вручную производят сотни косметических средств в день.

«По отдельности мы поднимаем ведра с порошком весом до 15 килограммов без посторонней помощи», — сказал один рабочий. У него зафиксированы травмы мягких тканей запястья.

Другой сотрудник, создающий бомбочки для ванны, сказал, что работа включает в себя много подъемов и скручивающие движения запястий. Из-за частоты повторяющихся движений у людей возникают травмы запястий, плеч и спины.

Руководство ожидает от сотрудников создания определенного числа кого-либо товара в день. Например, за смену один работник должен создать минимум 600 бомб для ванны Twilight. На это у человека уйдет минимум семь часов. Это также значит, что за день он в сумме поднимет около 400 или 500 килограммов.

Третья работница на той же фабрике сказала, что получила травмы поясницы из-за условий в Lush. Поначалу у нее были травмы запястья, а потом случилось защемление нерва.

«Это как бы вывело из строя мои ноги примерно на полчаса. Я буквально упала на пол. А в комнате никого не было, поэтому мне пришлось подползти к столу менеджера, чтобы сесть на стул и ждать, пока кто-нибудь войдет», — рассказала она The Guardian Australia.

Защемление нерва прошло, но хроническая боль в пояснице осталась. Раньше она могла ходить в спортзал четыре-пять дней в неделю. Теперь из-за сильных болей и постоянных посещений врача ей в лучшем случае удается сходить туда два раза.

Персонал сказал, что компанию попросили предоставить тележки для перевозки тяжелых ингредиентов, но ранее в этом было отказано.

Один рабочий вспомнил, что видел, как другой служащий упал и ударился головой. Руководство отказалось вызывать скорую.

«Несколько лет назад новичок в повседневной одежде поскользнулся на мокром полу и ударился головой о металлический стол — и у него как бы образовалась рана в волосах, из которой хлынула кровь. Они практически наотрез отказались вызывать скорую», — сказал он.

Проблемы с дыханием

Один из рабочих сообщил The Guardian Australia, что сотрудники фабрики «пару месяцев» обходились без масок-респираторов со степенью защиты Р2. Их нехватка объяснялась пандемией коронавируса. В итоге они ходили в хирургических масках, которые никак не защищают от вдыхания частиц пыли. Теперь у этого работника появились симптомы астмы.

«Я люблю петь, я люблю музыку, это моя самая любимая вещь в мире, и теперь я чувствую, что мои легкие разрушены, <…> теперь я не могу петь так хорошо, как раньше», — сказала другая работница.

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Она сказала, что описала свои симптомы врачу и он прописал ей ингалятор.

«Даже если я бегаю по полю или по спортзалу, у меня появляются приступы астмы, мне постоянно нужен ингалятор. У меня не проходит кашель…» — заявила она.

По словам девушки, у нее никогда в жизни не было астмы. Все началось после того, как она стала работать в Lush.

Жалобы на домогательства

Еще два сотрудника считают, что жалобы на домогательства и издевательства не были должным образом рассмотрены компанией. Они больше не доверяют им в этом вопросе.

Одна работница пожаловалась на то, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны другого коллеги. Он несколько дней следовал за ней до машины после работы. Реакция компании не оправдала ее надежд. Их посадили вместе в один кабинет в попытке урегулировать вопрос. Но последнее, чего хотела женщина, — это сидеть в одном помещении с тем, кто ее преследует.

«Ему все сошло с рук. Он сказал: „Я этого не делал“, — а у меня не было возможности представить доказательства», — заявила она The Guardian Australia.

Другой работник услышал, как один из сотрудников говорил другому «довольно мерзкие и гомофобные вещи». Когда об этом сообщили руководству, ничего не было сделано. Сотрудник признался в содеянном, но все еще продолжает работать в компании.

Реакция руководства Lush

На встрече с руководством Lush в июле, на которой, как понимает The Guardian Australia, присутствовал директор Lush Australia и New Zealand Марк Линкольн, сотрудники просили о новой системе рассмотрения жалоб.

«Мы хотим совершенно другого следственного процесса. Беспристрастная команда, которая с этим справится. Мы просто хотим справедливости при предъявлении этих заявлений, мы хотим, чтобы они были должным образом расследованы», — заявили они.

Линкольн сказал, что компания будет улучшать текущие системы, а не принимать запросы рабочих на новую систему отчетности.

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В заявлении Lush Australia говорится, что все жалобы, которые были подтверждены за последние три года, «привели к какой-либо форме дисциплинарных мер», причем более трети из них стали причиной увольнения человека. В нем не сообщается, сколько претензий было обосновано или сколько всего человек было уволено.

Линкольн также сообщил, что ему были известны жалобы и компания «всегда» хотела, чтобы сотрудники чувствовали себя в безопасности.

«С тех пор, как были высказаны эти опасения, мы рассмотрели все прошлые и настоящие жалобы — как формальные, так и неофициальные. На протяжении всего периода проверки стало очевидно, что многие из этих проблем были тем, о чем мы раньше не знали, в то время как другие инциденты были зарегистрированы и, как считается, были полностью решены», — заявил он.

При этом Lush Australia не ответила на конкретные вопросы о том, были ли травмы запястий, спины и плеч обычным явлением, возникали ли у сотрудников проблемы с дыханием и отсутствовали ли маски P2.