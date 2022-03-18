Сотни зрителей начали прибывать на стадион «Лужники» в Москве

На стадионе «Лужники» в Москве начали собираться зрители. Люди держат в руках российские флаги. Сегодня здесь пройдет митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с РФ.

Зрители занимают трибуны, которые тоже украшены российскими триколорами. На стадион прибыли еще не все желающие. На станции метро «Спортивная», которая расположена ближе всего к «Лужникам», очень многолюдно.

Сегодня перед зрителями выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки Вверх», Тимоти, Николай Расторгуев и группа «Любэ». В программе есть выступления других артистов из России, с Украины и из Донецкой Народной Республики. Во время мероприятия также состоится телемост с жителями Севастополя. В этом городе большой концерт состоится на площади Нахимова.