Ближе к концу зимы перепады температур делают сосульки одной из серьезнейших проблем. Ведь от упавшей льдины может легко пострадать человек. Однако не стоит думать, что этот вопрос актуален лишь для России. Власти разных стран продолжают находить все новые методы борьбы с обледенениями. В ход идут горячие трубы, ультразвук и даже специальные крыши, которые сами ликвидируют снег и лед.

Швейцария

Необычным способом проблему сосулек решили в Швейцарии, куда каждый год летят фанаты лыж и сноуборда со всего мира. Чтобы ничей шлем не пострадал от ледышек, местные власти придумали небольшую хитрость: установили трубы с горячей водой по краю пологих крыш.

Благодаря этому наледь не успевает скапливаться, да и жители домов получают дополнительный обогрев. Этот способ считается самым действенным в борьбе против сосулек.

Норвегия

В Норвегии решили действовать похожим методом. Правда, власти захотели не только обеспечить безопасность гражданам, но и несколько сэкономить, поэтому на крышах монтируют кабельные нагревательные системы. Они потребляют меньше энергии, чем швейцарские трубы с горячей водой.

При этом в регламенте Норвегии даже есть специальный пункт — о найме волонтеров для уборки города от снега. И в добровольческие отряды действительно охотно вступают, причем по сотни людей каждый год, в том числе очень обеспеченных. Получают волонтеры за это символический бонус — медаль или горячий обед.

Финляндия

Не менее привыкшая к морозам Финляндия устраняет наледи менее хитрым образом. Однако и здесь не обошлось без своих тонкостей. Местные жители разработали специальные «скайлифты. Эти вышки поднимают рабочих на уровень крыши для комфортной работы. Более того, сосульки сотрудники специальных служб сбивают не на землю, а в отдельные корзины.

Есть и второй способ избавляться от ледышек. Финны сбивают их с помощью утразвука и нагретых металлических инструментов.

Швеция

В Швеции ответственность за уборку крыш несут собственники домов. Причем они отвечают не только за снег и наледь на своей территории, но даже за безопасность пешеходов на ближайших тротуарах. А непосредственно уборкой уже занимаются частные коммунальные компании.

Германия

А вот жители Германии не должны следить за чисткой зданий от сосулек самостоятельно. Для этого в стране работают специальные фирмы. Избавляться от ледышек на карнизах самим приходится лишь владельцам односемейных коттеджей.

При этом, если гражданину ФРГ сосулька упадет на голову, то все траты на лечение покроет страховка владельца здания. Муниципальные службы в Германии ответственны за такие происшествия лишь тогда, когда наледь падает со здания городского ведомства.

США

В большинстве штатов США чистить территорию перед зданием от снега и наледи, а также избавляться от сосулек жители частных домов должны сами. Так, в штате Массачусетс владельцы недвижимости обязаны убирать снег и лед из любых мест, где могут часто находиться посетители, арендаторы или широкая общественность. В штате Мэн в городе Бат был принят закон, который требовал от владельцев бизнеса в центре города удалять сосульки со зданий под угрозой штрафов.

«Постановление также требует, чтобы владельцы и/или жильцы обеспечивали безопасность тротуара, удаляя лед, который может образоваться или обрабатывая его солью/песком, чтобы обеспечить безопасность основания, и следить за тем, чтобы над тротуаром не свисали опасные сосульки. Цель постановления — помочь сделать тротуары безопасными и удобными для тех, кто ими пользуется», — процитировали официальное заявление администрации города Бат, штат Мэн на сайте Ice Dam Guys.

Некоторые американцы вызывают специальные службы, которые помогают удалять сосульки с крыш. Однако есть и те, кто хочет сэкономить, и пытается решить проблему самостоятельно, что не всегда заканчивается хорошо, как рассказал FOX59 News начальник пожарной охраны Роберт Ганди из пожарной службы города Уиллоуби-Хиллз, штат Огайо.

«Иногда они (сосульки — прим. ред.) попадают людям в глаза или… некоторые из них достаточно острые, чтобы уколоть или порезать человека. <…> У вас должно быть правильное оборудование, знания и необходимые материалы, чтобы делать это (сбивать сосульки — прим. ред.) безопасно», — пояснил Ганди.

Он порекомендовав использовать длинный шест и начинать убирать им сосульки с самого низкого уровня. По ледышкам стоит просто стучать, однако не в сторону окон, иначе они могут полететь прям в них. Также стоит быть аккуратными с большими сосульками, которые могут скатиться по шесту прямо к человеку. Не надо забывать и об электрических проводах и прочих опасных объектах, которые могут оказаться рядом.

«Есть случаи, когда сосульки сбивают, и они попадают в газовый или электрический счетчики, создавая уже новые неприятности», — отметил Ганди.

Также большое скопление сосулек на крышах может стать причиной протечки. В таких случаях пожарные рекомендуют вызывать лицензированного подрядчика, а не пытаться растопить лед самостоятельно.

«Мы видим людей, которые пытаются использовать огонь и факелы, чтобы растопить сосульки, что является действительно плохой идеей. И мы видели несколько пожаров, <…> когда люди пытались это сделать», — заявил Ганди.

Начальник пожарной охраны также рекомендовал очищать дверные проемы от сосулек до того, как на улице начнет теплеть. При том Ганди призвал соблюдать меры безопасности и обращаться к профессионалам.

Тем временем в Калифорнии и во Флориде и некоторых других штатах набирает популярность Tesla Solar Roof, которая автоматически заставляет снег соскальзывать с крыши, чтобы продолжать производить электроэнергию. Это новое решение от Tesla для тех, кто хочет использовать солнечную энергию и кому нужна крыша. То, как технология заставляет скатываться снег, было предусмотрено, чтобы снежинки и наледь не заслоняли от нее солнце.

Россия

В России, которая среди иностранцев успела прославиться своими морозами, тоже не могли не уделить особое внимание ликвидации сосулек. За чистку крыш в стране отвечают коммунальные службы. В специальных уборочных бригадах работают профессионалы — верхолазы. Каждый из них проходит альпинистскую подготовку. В Подмосковье даже выбирают отдельные округа, которые лучше всех справляются с расчисткой крыш от наледи. В этом году январский рейтинг возглавили управляющие компании из Власихи и Зарайска.

При этом бдительность никогда не бывает лишней. Россиянам каждую зиму напоминают, что необходимо быть крайне осторожными, особенно в период снегопадов или резкой смены погоды. Не стоит заходить за ограждения, установленные в местах очистки крыш, а также проходить максимально близко к стенам зданий. Ведь, несмотря на старания специальных служб, трагические ситуации все же случаются. Так, в центре Москвы девушку госпитализировали после падения сосульки, рассказывало РИА «Новости».