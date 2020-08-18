Врачи оценили состояние Ефремова на заседании суда после выписки из больницы. Его здоровье вызвало опасения

Михаилу Ефремову стало плохо во время очередного заседания суда по делу о смертельном ДТП. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитному поставили предварительный диагноз «инсульт». Спустя четыре дня Ефремова уже выписали из больницы, а 18 августа он пришел на новое слушание в суд. «360» попросил врачей оценить состояние актера по поведению на видео.

Заседание по делу об аварии проходило 11 августа в Пресненском суде Москвы. Во время слушаний Ефремову вызвали скорую из-за ухудшения самочувствия. Приехавшие врачи диагностировали предынсультное состояние и отвезли артиста в больницу.

Ефремова выписали домой 15 августа, а на следующий день его адвокат сообщил, что у актера был инсульт. По словам Эльмана Пашаева, диагноз подтверждают соответствующие документы. Тех, кто сомневается в заключении медиков, он назвал «моральными уродами».

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз „инсульт“. Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел», — заявил ТАСС правозащитник.

Накануне очередного судебного заседания Пашаев рассказал, что еще до приезда скорой помощи у артиста были нарушения речи и онемение конечностей. Причиной стало нарушение мозгового кровообращения. Кроме того, Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, которая представляет угрозу его жизни. Адвокат предупреждал, что Ефремов не сможет 18 августа прийти в суд из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, актер утром все же явился в зал суда. При этом он выглядел бодрым и здоровым.

«Когда-то будет серьезный инсульт»

Доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович сказал «360», что у Ефремова был вовсе не инсульт. Он напомнил, что актер 11 августа заходил в зал суда с поддержкой и гиперемированным лицом.

«Потом возникло состояние, когда у него голова была повернута в сторону и была слабость конечностей. Вот это было приходящее нарушение мозгового кровообращения. Дальше он попал в больницу, где достаточно быстро его восстановили. Это не инсульт, это приходящее нарушение мозгового кровообращения», — пояснил специалист.

Он добавил, что подобные нарушения обуславливаются стрессом и повышением артериального давления. Кроме того, Ефремова нельзя назвать здоровым человеком из-за злоупотребления алкоголем.

«Сосудистая катастрофа не бывает легкой, а каждое последующее нарушение кровообращения переносится тяжелее, чем предыдущее. Это первая ласточка, которая произошла. Она пролетела, а дальше дождь пойдет. Когда-нибудь это будет серьезный инсульт», — подчеркнул Шахнович.

По словам врача, сейчас артист может чувствовать себя хорошо, но его обязательно необходимо осмотреть медикам. Обследование требуется, так как актер может просто не дождить до вынесения приговора.

Последствия нарушения кровообращения

На выходе из дома Ефремова встретили многочисленные камеры журналистов. Видео сразу же разлетелось по СМИ и соцсетям. Кадры изучил ангионевролог и заслуженный врач России Евгений Широков, который не заметил у актера каких-либо двигательных нарушений.

«То есть по виду идет вполне обыкновенный человек. Двигается он обыкновенно. Но это не значит, что такое суждение является основанием, что у него не было какого-то острого нарушения мозгового кровообращения», — отметил медик.

Он пояснил, что не все варианты нарушения мозгового кровообращения или инсульта связаны с двигательными нарушениями. Они могут затрагивать зрительные функции, речь, навыки глотания или координацию.

«Поэтому по признаку, что человек ходит, нельзя исключить у него инсульт. К тому же инсульт может быть необязательно таким тяжелым. Это могут быть очаговые повреждения в каких-то участках мозга, которые не отвечают за движения. Могут быть только нарушения чувствительности, мы этого видеть тогда не можем», — рассказал Широков.

По его словам, по виду Ефремова можно сказать, что у него не было тяжелых повреждений. При этом врачи все же отправили его в больницу и проводили обследования, включая визуализацию мозга. Если речь идет об инсульте, значит, они нашли у него какие-то нарушения.

Врач подчеркнул, что признаки инсульта могут быть заметны в течение нескольких дней, а потом их можно увидеть только при специальном обследовании. В этом случае специалисты используют молоточек, чтобы зафиксировать разницу рефлексов. Но иногда даже при осмотре в стационаре диагностировать инсульт бывает сложно. Широков заключил, что на видео нет каких-то тяжелых повреждений, но это не значит, что их нет совсем.