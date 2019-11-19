Состоялся девятый бал дебютанток Tatler. В этому году высшее общество представляли 13 девушек

18 ноября в Москве в Доме Пашкова состоялся девятый Бал дебютанток Tatler, традиционно организованный журналом о светской жизни при поддержке компании Mercury. На торжественном вечере были представлены высшему обществу 13 дебютанток из лучших семей России.

Стали известны имена дебютанток бала журнала Tatler Подробнее

Российская элита пожаловала на вечер в смокингах, бриллиантах и бальных платьях. На торжественном вечере собрались не только родственники дебютанток, но и самые яркие представители стильной Москвы. Чтобы произвести на них впечатление девушки летали на примерки платьев в Милан и Париж, несколько месяцев репетировали вальс и полонез.

В этом году на балу блистала 17-летняя Дарья Дронова внучка двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Валерия Харламова. Она спортом не увлекается, но мечтает стать успешной предпринимательницей.

Дарья Дронова. Источник фото: РИА «Новости»

Пятнадцатилетняя Елизавета Яковлева внучка народного артиста СССР Юрия Яковлева и правнучка народного артиста СССР Аркадия Райкина увлекается астрофизикой и озабочена проблемами экологии.

Елизавета Яковлева. Источник фото: РИА «Новости»

Дочь певца и продюсера Валерия Меладзе 16-летняя Арина учится в выпускном классе и увлекается химией и биологией.

Арина Меладзе. Источник фото: РИА «Новости»

Дочь президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева и президента Stella Art Foundation Стеллы Кесаевой 16-летняя Кристина вскоре закончит школу, она увлекается искусством и собирается поступать в ГИТИС на актерский факультет.

Кристина Кесаева. Источник фото: РИА «Новости»

Внучка бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина 21-летняя Анастасия учится на филологическом факультете МГУ. Она уверена, что ее избранник обязан подарить ей фризскую лошадь.

Анастасия Черномырдина (справа). Источник фото: РИА «Новости»

Двадцатилетняя дочь телеведущей, журналистки и коуча в сфере ЗОЖ Юлии Бордовских и банкира Ивана Бронова Мария живет и учится в Нью-Йорке. Она создала коллекцию одежды с брендом Masterpeace.

Мария Бордовских. Источник фото: РИА «Новости»

Дочь партнера швейцарской финансовой компании Stratus Handel & Finanz AG Ильдара Юнусова, сестра рэпера Тимати 16-летняя Анна мечтает заниматься современным азиатским искусством она прошла стажировку в лондонском архитектурном бюро Charles Brice Architects.

Анна Юнусова. Источник фото: РИА «Новости»

Дочь председателя правления «Ингеокома» Дмитрия Евсеева и внучка многолетнего гендиректора ЗИЛа Валерия Носова 17-летняя Валерия хочет стать предпринимателем. Она также увлекается фигурным катанием и любит собак.

Валерия Евсеева. Источник фото: РИА «Новости»

Внучка двукратного олимпийского чемпиона, капитана сборной СССР по хоккею Бориса Михайлова 20-летняя Василиса учится в Мичигане и хочет закончить университет с отличием. Она уверена, что всего добьется всего своим трудом.

Василиса Михайлова. Источник фото: РИА «Новости»

Внучка композитора Эдуарда Артемьева и дочь владельца лейбла Electroshock Records Артемия Артемьева 19-летняя Екатерина гордится знакомством с режиссером Никитой Михалковым. Она хочет реализовать себя в благотворительности и надеется, что ее имя войдет в историю.

Екатерина Артемьева. Источник фото: РИА «Новости»

Внучка народного артиста и «мушкетера» Михаила Боярского, дочь первого заместителя председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского 21-летняя Катерина хочет стать певицей. Идти по стопам деда она не хочет.

Катерина Боярская. Источник фото: РИА «Новости»

Дочь основателя Московского кредитного банка и благотворительного фонда «Арифметика добра» Романа Авдеева и преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ Елены Авдеевой 19-летняя Наталья Горбунова учится в Венском университете. Она активно помогает детям с ограниченным возможностями здоровья и беженцам из стран Востока, но связать свою жизнь хочет с бизнесом.

Наталья Горбунова. Источник фото: РИА «Новости»

Внучка президента ЦСКА, главы Финансового комитета Российского футбольного союза Евгения Гинера и дочь бывшего совладельца футбольного клуба ЦСКА Вадима Гинера Александра успешно выступает в очень популярном квартете COSMOS girls. Свое будущее она хочет связать с музыкой.

Александра Гинер. Источник фото: РИА «Новости»

Дебютантки были тепло приняты светским обществом Москвы. Сейчас в соцсетях идет активное обсуждение, кто из них был самой красивой. Пока уверенно лидирует Екатерина Боярская.

Гостями вечера стали извесные журналисты, телеведущие, актеры, модельеры, певцы и продюсеры.