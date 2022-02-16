Состязание лекарств. Валиеву уличили в приеме очередных препаратов, но в этом нет криминала

В допинг-пробе Камилы Валиевой нашли три препарата, два из которых не запрещены для спортсменов. Их часто используют для похудения и насыщения крови кислородом. Однако разбирательство еще не закончилось — МОК ожидает вскрытия пробы «Б» российской фигуристки.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружили сразу три препарата: запрещенный триметазидин, а также легальные для спортсменов L-карнитин и гипоксен. Два последних спортсменка сама указала в форме допинг-контроля.

По мнению американской стороны, при комплексном приеме эти препараты могут повышать выносливость, снижать утомляемость и повышать эффективность использования кислорода. Со своей стороны директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс рассказал, что допинг-пробу «Б» Валиевой еще не вскрывали.

Пока дело спортсменки не рассмотрено до конца, результат россиянки в короткой программе, в которой она стала лучшей, засчитают как предварительный. Также Адамс предположил, что то же самое относится и к результатам командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

L-карнитин — препарат для похудения

Сердечно-сосудистый хирург Павел Хорошев в разговоре с «360» рассказал, что L-карнитин помогает работать циклу Кребса. Это биохимический цикл, в котором происходит обмен электронами, то есть питание. Он помогает обмену веществ — взаимопревращению жиров в белки и углеводы и так далее.

«На самом деле использование этого средства переоценено. Его используют очень многие спортсмены, поскольку L-карнитин является натуральной добавкой, почти безвреден и его можно употреблять до полутора граммов в сутки без всяких проблем. Чаще всего его используют люди с толстым кошельком», — сказал Павел Хорошев.

Врач-кардиолог Ольга Минина пояснила «360», что L-карнитин можно сравнить с витаминами. Эта кислота участвует в жировом обмене, обеспечивая энергией мышечные клетки, и повышает толерантность организма к физическим нагрузкам. L-карнитин присутствует в составе различных добавок и используется отдельно как средство для похудения.

Тренера Камилы Валиевой Этери Тутберидзе уже не раз обвиняли в том, что она сажает своих подопечных на жесткие диеты, чтобы спортсменки могли выполнять сложные элементы. Одной из воспитанниц тренера, олимпийской чемпионке Юлии Липницкой, даже пришлось лечиться от анорексии.

Гипоксен подает в организм кислород

По словам Ольги Мининой, гипоксен — это достаточно изученный и часто применяемый в медицинской практике антигипоксический препарат. Его довольно часто применяют в комплексной терапии при таких заболеваниях, как бронхиальная астма и сердечная недостаточность. То есть при недостатке кислорода в организме.

«Этот препарат обеспечивает приспособляемость организма к условиям низкого содержания кислорода. Например, в условиях высокогорья, где разряженный воздух. Гипоксен достаточно хорошо влияет на спортсменов и позволяет легче переносить физические нагрузки, обеспечивая второй тип дыхания», — сказала Ольга Минина.

Она уточнила, что под вторым типом подразумевается тканевое дыхание — процесс биологического окисления в клетках и тканях организма. Это очень важно для повышения работоспособности организма.

В СССР БАД заменяли овсом и медом

Футболист и тренер Анатолий Бышовец заметил, что профессиональный спорт сегодня тесно связан с фармакологией. Когда речь идет о больших нагрузках, особенно в таких дисциплинах, как легкая атлетика, штанга, беговые виды спорта и лыжи, организму спортсмена необходимо как-то справляться со стрессом.

«Повышение оптимального уровня физического состояния спортсменов, повышение их работоспособности — все это сегодня опирается на различные пищевые добавки, которые способствуют прежде всего восстановлению организма», — сказал Анатолий Бышовец.

Он отметил, что после бурной спортивной молодости также требуется помощь фармакологии для поддержания организма после перенесенных операций и травм. Бышовец вспомнил, что во времена его молодости советские спортсмены в качестве пищевых добавок использовали курагу, овес и мед.

России нужны спортивные фармакологи

Спортивный врач Артем Катулин заявил «360», что сегодня колоссальные нагрузки на спортсменов вывели фармакологию спорта на первое место. Атлетам приходится применять различные поддерживающие препараты и витамины. Однако в России до сих пор нет грамотных специалистов по спортивной фармакологии.

«Мы находимся под лупой. Просто не надо давать повода, чтобы нас могли зацепить на международном уровне. А то, что Валиева в свои 15 лет применяет поддерживающие или укрепляющие препараты, которые не являются запрещенными и принципиально не ведут к потере здоровья в будущем, понятно и естественно», — сказал Артем Катулин.

По мнению врача, постоянные скандалы с российскими спортсменами — это результат отсутствия профессионализма. Сегодня в России нужны специалисты, которые занимаются спортивной фармакологией, понимают все действия препаратов и хорошо разбираются в юриспруденции допинговых мероприятий. Плюс должен быть постоянный контроль.