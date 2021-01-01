Состав охраны Байдена изменят из-за симпатий сотрудников к Трампу. И это логично

Секретная служба США планирует добавить в охрану избранного президента Джо Байдена несколько своих агентов, которые работали с ним во времена вице-президентства. Причина — нарушение принципа аполитичности службы. Якобы некоторые сотрудники симпатизируют действующему главе Штатов Дональду Трампу, который может воспользоваться поддержкой своих людей против противника.

Последние месяцы в Секретной службе идет проверка в связи с сообщениями о якобы рекомендациях некоторых сотрудников охраны своим коллегам не носить защитные маски в присутствии Трампа. Ведь этот политик не является сторонником такой защитной меры от вируса. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Вопросы вызывает и то, что бывший руководитель группы охраны президента Энтони Орнато занял пост политического советника Белого дома. Подобные действия бросили тень на «аполитичный статус» Секретной службы, пишет издание. Тем не менее представительница агентства Кэтрин Милоэн заявила о неизменности традиций службы.

«Она по-прежнему строго привержена высоким стандартам деятельности при осуществлении таких операций, остается совершенно аполитичной и не связанной с политическими партиями охраняемых лиц», — отметила Милоэн.

При этом экс-сотрудник организации во время разговоре с The Washington Post назвал идею с добавлением в состав охраны Байдена знакомых ему людей вполне разумной.

«Хорошо, если он будет находиться с людьми, которых он знает и которым доверяет и которые, со своей стороны, знают, как он действует», — подчеркнул собеседник издания, который предпочел остаться неизвестным.

«Действия Байдена совершенно оправданы»

Все это очень напоминает смену одного диктаторского режима на другой, когда меняется вся свита. Об этом «360» рассказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Она напомнил, что начал это все именно Трамп, который ввел в состав службы своей охраны своих личных телохранителей, не доверяя тем, кто работал с его предшественником Бараком Обамой. Причем на тот момент Трамп действовал абсолютно справедливо, считает политолог.

Теперь же весьма логично поступает и Байден, по мнению американиста. Он не сомневается в наличии в охране сторонников Трампа. Ведь сейчас страна разделена пополам из-за итогов выборов. Причем действующий глава США уходить с поста явно не желает.

Там чудеса еще будут. Безусловно, Трамп может воспользоваться своими сторонниками против Байдена. Я вообще удивляюсь, что они еще не вышли. Большинство белое все же за Трампа. И оно вооружено. Если сейчас белые не отреагируют на это, то меньшинство будет диктовать свои условия <…>. Убить они друг друга не могут, но постоянные провокации будут Рафаэль Ордуханян политолог-американист.

Поэтому действия Байдена совершенно оправданы. Но есть одна проблема, по мнению политолога. Он уверен, что Байден здесь ничего не решал. Это окружение Клинтон и Обамы внедряют туда своих людей. Байден же вообще, судя по всему, не будет иметь никакого отношения к принимаемых решениям.

«Он будет абсолютно подконтролен кланам, которые представляют Клинтон, Обаму и всю неолиберальную братию», — пояснил собеседник «360».

Это еще раз говорит о беспрецедентных процессах, которые происходят сейчас внутри США. По мнению Ордуханяна, это стоит рассматривать исключительно с точки зрения деградации государственных институтов.

«Это значит прощай, великая Америка. Люди будут служить специальным интересам. Для нас сейчас это важно, потому что, не дай бог, эти процессы повторятся у нас в какой-либо форме. Этот колокол и по нам звучит. Это неуправляемый процесс», — добавил американист.

Секретная служба США с 2003 года подчиняется Министерству внутренней безопасности. Федеральное агентство обеспечивает безопасность высшего руководства Штатов, а также находящихся на их территории зарубежных лидеров. До 2003 года эта служба входила в структуру Минфина США, так как изначально была создана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты. Со временем функции организации заметно расширились. Это и привело к переподчинению.