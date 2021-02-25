Соседство с маньяком. Как живут после амнистии известные российские убийцы

Насильники, убийцы и каннибалы, отсидев свой срок, живут тихо, но не исключено, что это из-за пристального наблюдения. Даже после самых кровавых убийств они считают, что заслуживают второй шанс, строят семью и даже не всегда признают себя виновными.

3 марта Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк, выйдет на свободу. Это известие не обрадовало ни его жертв , ни рядовых граждан, которые рискуют оказаться соседями преступника. Пусть Мохов никого и не убивал, он годами насиловал и держал в заточении двух похищенных девушек.

В судебной практике уже бывали случаи, когда маньяки законно выходили на свободу: либо заканчивался срок заключения, либо удовлетворяли их ходатайства и апелляции. Однако чаще всего оказывалось, что маньяк и на свободе остается душегубом, несмотря на все заверения о «другом человеке», который все «осознал» и «раскаялся».

Николай Джумагалиев

Известный казахстанский людоед Николай Джумагалиев более 20 лет находится на принудительном лечении в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В спецлечебнице убийца занимается ремонтом мелкой техники, ведет себя тихо и даже помогает персоналу. Состояние Николая медики комментировать отказываются, ссылаясь на врачебную тайну и Конституцию.

Однако в клинике, видимо, было не слишком хорошо, и Джумагалиев подал прошение о смертной казни. Просьбу не удовлетворили, а специалисты расценили такое требование как ухудшение состояния пациента. С журналистами каннибал общаться отказывается, на фото- и видеосъемку не соглашается.

Свой кровавый путь Николай начал в 1979 году. Неразборчивый в связях молодой мужчина заразился сначала сифилисом, а затем трихомониазом. Джумагалиев быстро сделал вывод, что все зло в мире от женщин, — они же его заразили, писал 365 Info.

Заметив свою первую жертву, Джумагалиев оттащил одинокую молодую женщину в сторону от дороги, перерезал горло ножом и стал пить кровь. Потом попробовал мясо. В том же году людоед убил еще пять человек. В программе «Следствие вели…» утверждалось, что Николаю попался трактат по оккультизму. Там, в частности, говорилось, будто поедание плоти дает силу, равную Богу.

Убийца попался на девятой жертве: пригласил на вечеринку друзей и подруг, и за расчленением одной из них компания радушного хозяина и застала. Милиционеры, которых вызвали, тоже были изрядно шокированы, и это позволило Джумагалиеву сбежать. Мужчину смогли арестовать на следующий день в доме его родственницы.

Источник фото: peoples.ru

Потом выяснится, что после пятого убийства Джумагалиев спьяну случайно застрелил своего коллегу-пожарного. Убийцу арестовали, но ему был поставлен диагноз «шизофрения», так что менее чем через год Николай вышел на свободу. Суд диагноз подтвердил и отправил мужчину на принудительное лечение. Однако спустя почти восемь лет Николай сбежал и около трех лет прятался в горах.

Но там было некомфортно, и преступник решил «сесть» по легкой статье: инсценировал кражу овец, выдал себя за китайца, признался в краже. Вот только не смог разъяснить, как пробрался в Советский Союз. Каннибала разоблачили и вернули в лечебницу, а в 1994 году Джумагалиева выписали и направили жить в родной поселок. Соседи не слишком обрадовались.

В 1995 году его снова отправили в спецлечебницу, где он и находится до сих пор. В сентябре 2014 года Николаю Джумагалиеву было предъявлено обвинение в десятом убийстве, произошедшем в 1990 году в Актюбинске — как раз во время странствий после побега.

Владимир Ретунский

Владимир Ретунский живет один в родительском доме 1958 года постройки. Жилье досталось мужчине после смерти сестры. В 2015 году убийца получил условно-досрочное освобождение и сегодня постепенно восстанавливает родительский дом.

Ретунский мечтает снова создать семью, считает себя верующим человеком и никак не маньяком. Уголовное дело он называет оговором и нелепым стечением обстоятельств, капризом злой судьбы. Жалуется на неприветливость сограждан, маленькую пенсию и моральную усталость, пишет «В курсе. Воронеж».

Ретунский родился в Поворине Воронежской области в 1978 году. Перед тем как стать серийным убийцей, он отсидел за изнасилование, но вышел условно-досрочно. Позже Ретунский во время ссоры насмерть забил ножом мужа своей племянницы. Как писал «Берег», отсидев три года, мужчина вернулся в Поворино и устроился на работу водителем.

Источник фото: wikimedia.org

А в 1990 году началась череда убийств. Первую жертву — 20-летнюю официантку — Ретунский согласился подвезти, но отвез в лес, связал ее, изнасиловал и задушил, после закопав труп. Следующей стала 17-летняя девушка. Ретунский действовал по той же схеме, разве что труп утопил в реке. К 1996 году «послужной список» убийцы насчитывал восемь жертв, самым младшим девочкам было 14 лет.

Убийца попался на собаке: седьмая жертва привезла из Москвы редкого тогда щенка ротвейлера, писало РИА «Воронеж». Собака пропала, но милиционеры выяснили, что ротвейлер появился у пасынка Владимира Ретунского. Парень признался, что щенка ему подарил отчим. Так Ретунский был арестован и признался в убийствах.

Убийцу и насильника признали вменяемым и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отсидел свой срок и после освобождения поселился у старшей сестры в селе Пески. В июле 2012 года Ретунский вновь был арестован за кражу у соседки 1,5 тысячи рублей и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Анвар Масалимов

Анвар Масалимов родился в Уфе, отслужил в армии, женился, стал отцом. Мужчина работал экспедитором, монтажником и разнорабочим. В конце 1970-х годов он, будучи в командировке в городе Чайковском, спьяну зарезал коллегу. Несмотря на то, что сам Масалимов ссылался на амнезию, вызванную алкогольным опьянением, суд признал его виновным. Анвар получил 15 лет лишения свободы.

В 1991 году мужчина освободился по УДО и переехал в Томскую область. В поселке Комсомольске убийца познакомился с пенсионером Гавриловым. Одинокий старик спокойно отнесся к прошлому Анвара и даже предложил остаться жить. Масалимов согласился, устроился на работу грузчиком.

Мужчины подружились и нередко выпивали вдвоем, писало издание Lenta.ru. Во время очередных таких посиделок произошла ссора, которая снова закончилась смертью: Анвар задушил Гаврилова. После этого Масалимов с помощью топора расчленил труп, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. Соседям убийца заявил, что пенсионер в отъезде — подался на заработки.

Источник фото: stolica-s.su

Но вскоре останки Гаврилова обнаружили соседи и вызвали милицию. После ареста Масалимов заявил, что ссора произошла после того, как пенсионер сжег его личные вещи: документы и фотографии. Само же убийство мужчина отрицал, традиционно ссылаясь на алкогольную амнезию. И это снова не помогло.

В 1992 году суд приговорил Масалимова к пожизненному лишению свободы, после чего убийца был отправлен в исправительную колонию № 5 в Вологодской области. Оттуда мужчина принялся строчить жалобы, добиваясь изменения статьи приговора с «Умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах» на «Убийство без отягчающих». Когда это удалось, заключенный подал очередную кассационную жалобу, которая была удовлетворена, и Анвара Масалимова освободили в 2016 году, сообщило РИА «Новости».

Ходили слухи, что после освобождения убийца собирался пойти в монахи, но, видимо, не дошел. Сначала он пожил у сестер в Башкирии, но скоро со всеми разругался и ушел, сообщил Telegram-канал Mash. В 2019 году Масалимов был признан виновным в избиении человека и приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Апелляционная жалоба преступника была оставлена без удовлетворения.