Жители тюменской деревни испугались соседства с крематорием. Похоже, у них есть причины

Тюменская деревня борются со строительством крематория. Жители Падерина против вырубки леса. Они подозревают, что в крематории не будет очистных сооружений. Пока стройку удалось остановить.

Жители деревни Падерина, что недалеко от Тюмени, борются против строительства крематория. Люди возмущены тем, что он будет расположен всего в километре от крайнего дома поселения. А ведь на территории деревни живут в основном многодетные семьи — участки для них выделили по госпрограмме, написало ИА «Накануне.ru».

Люди уверены, что для строительства вырубят лес, который является частью национального парка, но не имеет охранного статуса. А также всерьез опасаются загрязнения воздуха канцерогенами — диоксидами азота и хлоргексидином, рассказал Mash.

Победа или передышка?

Это не первый бой у деревни Падерина: изначально расстояние от последнего дома до крематория составляло всего 500 метров, рассказала «360» депутат Тюменской облдумы от КПРФ Тамара Казанцева. Мосле волны возмущений строительство сдвинули на километр.

«Не было никаких публичных слушаний, не было оповещений — ничего. Люди сами писали, получали много отписок, приглашали экологов, СМИ. Такое строительство неэтично и в моральном плане неправильно: дети растут и практически на их глазах такое. Ведь если хорошо посмотреть на карту, можно легко найти и другое место», — отметила депутат.

Заместитель главы Московского муниципального образования Рустам Оздаев сообщил «360», что территория под застройку, хоть и соседствует с деревней, принадлежит городу. Чиновник также подтвердил, что постройку крематория власти с жителями не согласовывали, и отметил, что в этом году физически ничего не успеют построить: даже земля еще не оформлена.

Похоже, протест жителей все же услышали. Местная администрация заверила людей, что в 2021 году на территории Московского района Тюменской области крематорий строить никто не будет, сообщил Neft.media. Пока неясно, окончательная ли это победа или только передышка перед новым боем.

Можно без очистки

Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России, президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулоев рассказал «360», что распоряжение Роспотребнадзора от 2014 года указывает: при наличии одной печи расстояние от крематория до жилья должно быть 500 метров. Но таких печей уже никто не выпускает. При двух печах расстояние должно быть тысячу метров, то есть километр.

«Но дело в том, что наше законодательство очень сильно устарело. Наша страна сегодня единственная в мире, где разрешено строительство крематория и установка печей без очистных сооружений. Нет такого распоряжения, которое бы запрещало эксплуатацию печей без очистных сооружений», — пояснил эксперт.

Алексей Сулоев уточнил, что такими нюансами пользуются недобросовестные коммерсанты: покупают дешевое оборудование и устанавливают. А потом прокуратура закрывает такие крематории, так как они выбрасывает в воздух вредные вещества.

«Одни крематории ставят полностью комплект оборудования с очистными сооружениями, а другие крематории, чтобы сэкономить деньги, ставят без очистных сооружений. И на сегодняшний день Роспотребнадзор никак на это не реагирует, выдавая всем подряд разрешения. Так что проблема — законодательная», — пояснил резидент Ассоциации крематориев России.

Цена вопроса

«Юридически все протесты не имеют никакого значения, так как все нормы соблюдены. Мое мнение как профессионала, который занимается этим уже более 20 лет: если установят кремационные печи с очистными сооружениями, никаких проблем не будет и все волнения жителей абсолютно напрасны», — сказал Алексей Сулоев.

По словам эксперта, современные очистные сооружения не дают вредных выбросов и запахов — все соответствует высоким мировым требованиям. Поэтому какие печи поставит владелец тюменского крематория — очень важный вопрос.

Алексей Сулоев уточнил в компаниях, которые торгуют очистными сооружениями, были ли заявки из Тюмени. Ответ был отрицательным — похоже, опасения жителей имеют основания. Но в силах местной властей настоять на установке очистных сооружений.

Цена вопроса

В то же время собеседник «360» отметил, что, согласно опросам, 80% населения голосуют, чтобы крематорий был в их городе. На сегодняшний день это более экологично и в два раза экономичнее. Чаще всего протесты связаны с тем, что от соседства падает коммерческая стоимость жилья. Иногда масло в огонь подливают работники кладбищ.

«Ведь таким образом снижается цена на ритуальные услуги. По статистике, во всех городах, где есть крематории, кремация составляет более 50%, а непосредственно в Москве это уже 74% на сегодняшний день. И эти показатели ежегодно растут», — подчеркнул эксперт.

По словам Сулоева, Россия занимает последнее место в мире по числу крематориев — их всего 29 на всю страну. Эксперт привел такую статистику: в Европе один крематорий на 400 тысяч человек, в Америке — на 150 тысяч человек, а у нас — на 5,5 миллиона. А та же пандемия, подчеркнул Алексей Сулоев, показала необходимость этой отрасли.

И это не первый скандал с крематориями в России. В феврале Воронежский крематорий, пользуясь своей монополией, навязывал клиентам обязательный пакет услуг с немаленьким ценником. А тех, кто не хотел платить, просто отказывались обслуживать.