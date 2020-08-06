Соседство котлет и порошков посчитали опасным. Но это вызовет рост цен на доставку

Доставка товаров станет вдвое дороже, если в России утвердят новые правила, запрещающие перевозку продуктов или воды рядом с бытовой химией. Об этом представители ретейла предупредили Анну Попову. Однако депутат Геннадий Онищенко считает, что нужно не паниковать, а обсуждать. Ведь документ пока существует только в виде проекта.

Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения направил на утверждение в Роспотребнадзор проект новых СанПиН, запрещающих перевозить продукты питания и воду в одной машине с бытовой химией. Из-за этого требования доставка вдвое подорожает, предупредили главу ведомства Анну Попову представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Президент Союза потребителей России Петр Шелищ заявил, что новую норму нельзя одобрять без обоснования. Тем более в магазинах люди кладут в один пакет и яблоки, и мыло. Требование может быть оправданным, только если докажут, что частицы стирального порошка из закрытого пакета способны проникнуть в запакованную колбасу при совместной перевозке.

В Роспотребнадзоре уточнили, что речь идет о химикатах I и II классов опасности. Члены АКИТ же отметили, что в пункте 3.1 проекта СанПиН говорится о товарах бытовой химии в общем, без указания класса опасности. Опасения коллег по поводу подорожания доставки разделяют и в Ассоциации компаний розничной торговли.

Не ужесточать, а согласовать

В России уже действует техрегламент «О безопасности пищевой продукции», который допускает совместные перевозки при условии исключения контакта между пищевыми и непищевыми продуктами, сообщил «360» исполнительный директор АКИТ Артем Соколов. Для этого товары в первичной таре производителя дополнительно запаковывают и ставят в разные отсеки машин. Иными словами, уже никто не возит замороженную рыбу вместе с зубной пастой.

«Если мы не сможем привезти товары в одной машине, то в таком случае мне придется вместо одной машины пустить две, вместо одного курьера — двух. Поэтому стоимость заказа вырастет ровно в два раза», — добавил Соколов.

Но это не единственное неудобство для покупателя. Продукты и бытовую химию тоже придется принимать дважды, и чаще всего время доставки будет разным. То есть придется дольше сидеть дома в ожидании курьеров. А если человек разом сделал два заказа, то принимать их придется четырежды. Поэтому, по мнению Соколова, нужно не ужесточать нормы, создавая бизнесу и покупателям проблемы, а просто привести их в соответствие с действующим техрегламентом.

Не паниковать, а договариваться

Пока реальных поводов для паники у бизнеса нет, считает экс-глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Проект действительно существует, но сейчас документ находится на стадии обсуждения. Поэтому ретейлерам стоит подключиться к дискуссии и озвучить свои предложения. Например, взять обязательство перевозить бытовую химию в герметичных контейнерах в одной с продуктами питания машине.

«Было же, что мы не разрешали молочку возить. Сделали переносные сумки-холодильники? Набрал он (ретейлер — прим. ред.) сумку молочки, бросил в кузов, рядом поставил упаковку с бытовой химией завернутой. И пожалуйста — вези куда хочешь, никто тебе претензии предъявлять не будет. И не нужны ни холодильная камера, ни рефрижератор», — добавил Онищенко.

В принципе, надзорные органы всегда требовали от ретейла соблюдения товарного соседства. Так что ничего принципиально нового в проекте СанПиН нет. Возникший вопрос, по мнению депутата, вполне решаемый. Тем более в разумных пределах надзорные органы всегда идут навстречу предпринимателям. И никто не хочет заставлять россиян платить за покупки больше.